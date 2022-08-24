小姑躺平2年！婆婆要媳婦「每月掏8000給她當生活費」…網全怒了

▲人妻想拒絕，又怕被罵太小氣。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一名人妻的小姑因覺得外出工作很辛苦，畢業後已經賴在家中2年，婆婆因擔心小姑沒有足夠生活費，竟詢問媳婦能否用自己的薪水每個月給小姑8000元，並要她不要跟丈夫講，消息曝光後讓不少網友直呼「這比搶還誇張」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」代友發問，指出友人的小姑因覺得外出工作很辛苦，從學校畢業後，已經賴在家裡躺平2年了，沒想到婆婆擔心自己女兒沒有足夠生活費，竟私底下問媳婦能不能從自己薪水裡每月拿8000元給小姑，補助小姑過生活，還要求媳婦不要跟先生說。該名網友問道，「請問媳婦如果想拒絕婆婆的要求，在家族裡面站得住理嗎？會被罵太小氣嗎？」

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貼文曝光後，不少網友都覺得不僅婆婆很誇張，小姑更是誇張，紛紛留言「乾……妳p事，她當乞丐也是她的事」、「憑什麼要幫她養女兒」、「給就害了她，更不可能去工作」、「這是不合理的要求吧！她又不是妳女兒，自己女兒自己想辦法ㄚ！不工作是怎樣，你沒有義務要養她吧！一定要拒絕的啊！而且一定要跟老公說看看他的看法是什麼，而且是什麼好站不住腳的，小氣什麼是婆婆腦子思想不正常吧」、「這婆婆臉皮也太厚了」。

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