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髒又噁！婆家「N個奇葩習慣」媳婦崩潰：牙刷毛巾共用是X小？

網友表示，婆家不常拖地衛生習慣超差。（示意圖／pixabay）

▲網友表示，婆家不常拖地衛生習慣超差。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

和家人同住衛生習慣不同，真的會發生摩擦。近日有人妻表示，婆家的衛生習慣超差，衛生紙掉到地上不撿、煮完菜鍋子不洗，「共用碗筷這就算了，連牙刷、毛巾也共用是三小。」

原PO近日在臉書粉專《靠北婆婆2.0》發文說，她不知道婆婆怎麼教小孩，老公的衛生習慣跟婆婆一樣差，家裡如果有衛生紙或其他垃圾掉地上，沒人會撿起來，水或飲料喝完的空瓶丟桌上，「吃完的碗筷一樣丟在桌上，使用過的衛生紙也一樣丟著。」地板更是不常拖，就算拖了還是有灰塵，「從裡面踩到外面再從外面踩進來裡面，腳非常髒，上床前才會洗腳然後洗完一樣不穿鞋。」

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原PO說，他們衣服脫了就隨便丟，「共用碗筷這就算了，連牙刷、毛巾也共用是三小。」如果冰箱有放飲料，不會問是誰的就直接喝，每次原PO都要看飲料有沒有被偷喝，而老公尿尿不掀坐墊噴到處都是，甚至婆婆有次上完廁所坐墊布滿血跡，讓原PO進廁所都要帶酒精消毒。

原PO表示，家裡的碗槽就是垃圾桶和廚餘桶，吃飯都不用公筷，「應該不是我難搞吧？這些有人受的了嗎？還是有人的婆婆習慣更差的嗎？」

此文曝光後，網友紛紛留言回應「只能搬出去再好好教育老公」、「我以為你在說我前任」、「搬出去買房，這才是最大的夢想」、「習慣不是一天造成的，看不慣就收乾淨，不然就是搬出去住，眼不見為淨」、「家裡好像通常就有這種老鼠屎。」

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