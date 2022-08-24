跟男友討每個月5000元零用錢　她嘆：拿不出來就分手

▲女網友表示，男友過去曾向她借錢。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

有網友表示，她跟男友交往快2年，之前因為男友要用錢借他5萬，男友也有每個月還5000，但最後一筆說要延到下個月，「我就說那要多給我1萬，之後每個月一樣都要5000給我當零用錢。」如果男友做不到她就要分手。

原PO近日在臉書社團《匿名2公社》發文說，男友去年因為要用錢，她拿了5萬給他，「他也承諾每個月5000給我，一直是都有如期給我，直到最後一筆沒給我，他說這陣子家裡要用到錢，會下個月給我。」

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原PO表示，她要男友多給她1萬元，之後每個月再給5000當零用錢，如果沒辦法做到那就分手，「我也一再表明我就是那麼現實，你不能給我就分手，我這樣做難道不行嗎？」原PO說，她跟男友都有小孩要養，2人也沒有同居，「雙方彼此都有工作有收入，我就要這五千當零用錢，不為過吧！」

原PO也在留言區表示，前男友一個月固定給1萬，她如果沒有考量現任的經濟能力，收的就不只5000，「要是連這5000都拿不出來，更談不上要一直走到未來了。」

▲女網友認為，男方若做不到就要分手。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

此文曝光後，網友紛紛留言回覆「錢是很現實的事」、「還知道要匿名，這種女生此時不分待何時」、「分手吧如果雙方有小孩，那真的當跑步的朋友就好了，不用去想要有什麼未來」、「前面都有還，延一期5000變成要給15000，而且還完之後變成無底洞每個月還要給5000，妳比高利貸還可怕」、「其實妳的要求不過分，但妳的態度太強硬」。

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