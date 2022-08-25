夏張會後共軍連2天「實彈射擊」軍演　柯志恩：非國民黨能控制

▲夏張會後，共軍明起又將連2日在「福建沿海」進行實彈射擊。（圖／ETtoday資料照）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨副主席夏立言24日晚間在江蘇崑山，與海協會會長張志軍進行餐敘，當面表達不滿解放軍軍演。然而在夏張會後，共軍明(26日)起又將連2天在福建沿海進行實彈射擊，對此，國民黨高雄市長候選人柯志恩表示，「國民黨是在野黨，只是充分提出台灣人民的感受，至於對方怎樣來因應，這都不是我們所能控制的一個範圍」。

▲柯志恩今早赴高雄果菜市場拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

在夏張會後，共軍明後天馬上又要在「福建沿海」進行實彈射擊，屆時禁止一切船舶進入。柯志恩今天評論，國民黨只是充分表達立場，夏副主席是以在野黨的身分，去當面反應對共軍擾台的紛擾感到不滿，沒有任何官方色彩，「他只是提出來，至於中國方面會不會接受，那又是另一回事。」

柯志恩強調:「國民黨是在野黨，只是充分提出台灣人民的感受，至於對方怎樣來因應，這都不是我們所能控制的一個範圍，官方應該由蔡英文總統領導的執政黨，針對這事件提出她的態度跟手段。」

不過，台灣基進三民區市議員參選人張博洋發文批評，蔡政府是800多萬票選出來的總統，對於中共的態度就是備戰不求戰，也不貿然進行任何政治談判。國民黨信誓旦旦要溝通，結果去了被打臉，回頭又說要執政黨拿出態度，「這就像是家裡的逆子出去跟人家輸贏，被洗臉後回頭叫媽媽負責，呼籲柯志恩，別丟臉了好嗎？」

▲夏立言參訪崑山慧聚天后宮 。（圖／台商提供）



大陸國台辦新聞稿指出，張志軍和夏立言是老朋友，都曾擔任雙方兩岸事務主管部門負責人，曾共同參與推動兩岸關係和平發展；張志軍和夏立言會面，就當前兩岸關係等交換了看法。

張志軍在會面時表示，當前台海形勢陷入緊張動蕩，「我們採取的相關反制行動是捍衛國家主權和領土完整、遏制打擊『台獨』分裂和外來干涉的正義之舉。」

張志軍稱，面對複雜形勢，要堅定堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，加強交流溝通，共同維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。