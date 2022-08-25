快訊／蔣萬安拋育兒政策！生育金雙倍「第1胎就4萬」、私幼年補5萬





▲蔣萬安育兒生養政策發佈會。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（25）日提出幼兒政策，「0-6歲政府加倍養，台北爸媽，雙倍報備」過「催生、助養、好住」三大政見，大幅提高對0-6歲嬰幼的經費補助，提升台北市年輕人生孩子的意願，減輕父母負擔。

首先，針對「催生」政策，蔣萬安表示，未來將大幅提高生育獎勵金至第一胎4萬（現行為2萬）、第二胎4.5萬（現行2.5萬），第三胎5萬（現行3萬），此外，未來孕婦於醫院申請孕婦健康手冊時，可同步申請「定額計程車券」，提供孕婦交通補助12次來回乘車，減輕交通負擔。

第二，「助養」政策部分，蔣萬安說明，未來0-3幼兒托育不分第幾胎，大公托一律由市府全額補助，生越多補助越多，升到第三胎時不只大公托由市府全額補助，連小家園、居家保姆也全額補助。而關於私立托嬰，也將從現行自費9500，降低到自負7500，而在2-4歲孩子上私立幼兒園的部分，將從現行1萬3660元，提升到每年補助5萬元，5歲孩子讀私幼，除原本中央補助之5000元之外，市府同樣加倍補助，拉近公私又學費差距。

第三，「好住」政見部分，未來蔣萬安將擴大運用台北市社會住宅，提撥至少2成社宅，優先給生第二胎並符合資格的家庭，且租金打八折。

蔣萬安表示，台北市出生率自前市長郝龍斌於100年推出「祝妳好孕」專案後，新生兒人數達到25132人，自100-102年，連續3年出生率是當時五都之首。而台北市長柯文哲就任後，人口不斷下滑，截至去年剩下16695名嬰兒，近4年北市人口減少18萬3千人，至今年7月北市剩下246萬人，落居第4，北市每年以幾萬速度在減少人口，成為嚴重的首都人口危機，應該即刻解決。