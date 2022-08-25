林智堅2碩士學位15天全掰了　維基學歷「多2線3字」超狠

記者黃翊婷／綜合報導

前新竹市長林智堅本月9日被台大認定論文抄襲並撤銷其碩士學位，24日又被中華大學認定論文抄襲，2個碩士學位在15天內遭到雙殺。有網友發現，在中華大學公告之後，林智堅的維基百科「學歷」部分秒被更新，2個碩士學位都被劃掉，現存的最高學歷為中華大學企業管理學系（夜間部），讓大家忍不住留言表示太狠了。

▲林智堅2個碩士學位都被撤銷。（資料照／記者屠惠剛攝）

林智堅9日被台大認定論文抄襲並撤銷其碩士學位，10日他一改先前消極的態度，親自前往中華大學學術倫理審定會向委員們說明，原本經審查，中華大學預定在上週公布結果，結果意外延遲。當時校方表示，論文審查為獨立作業，不清楚「卡關」原因。

但中華大學24日下午5時突發聲明，認定林智堅科管所碩論「存在抄襲情事且情節重大」，決議撤銷其學位。也就是說，林智堅在短短15天內，相繼被台大、中華大學認定論文抄襲，並撤銷碩士學位，消息傳開後引發各界熱議。

▲網友發現林智堅維基百科的學歷被更改了。（圖／翻攝自維基百科）

PTT有眼尖網友發現，在中華大學發布聲明不久，林智堅的維基百科學歷部分就被火速劃掉「中華大學科技管理研究所碩士」，加上先前被劃掉的「國立台灣大學國家發展研究所碩士在職專班碩士」，現存的最高學歷為中華大學企業管理學系。沒想到後來中華大學企業管理學系後方又被加了3個字「夜間部」，讓不少網友直呼這樣真的太狠，「太哭了吧，維基2個劃掉是三小，真的笑死」、「史無前例靠北」；也有網友緩頰道，「夜間部也是可以拿學位」，希望大家不要帶著成見來看待這件事。

目前，林智堅本人尚未對此事做出回應，但他的委任律師黃帝穎透過臉書代為發表聲明表示，「尚未收到中華大學公文，對於中華大學學倫會公布之審議結果感到遺憾，將在收到校方通知內容後，與律師研議如何進行救濟。」

民眾黨籍新竹市長參選人高虹安、國民黨新竹市長參選人林耕仁則發聲要求林智堅給個交代，直指林和民進黨新竹市長參選人沈慧虹都應該道歉。對此，沈慧虹僅回應，尊重林智堅個人決定，但仍堅信他是一個好市長，過去8年市民是肯定的。

而先前曾和林智堅一起上節目接受採訪的桃園市長參選人鄭運鵬，也透過競辦發言人黃韋鈞表示，鄭運鵬尊重林智堅後續救濟的決定，也支持林捍衛自己的清白。