中選會公告29日起辦理候選人登記　登記時需繳交「財產申報表」

▲中選會主委李進勇。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

中央選舉委員會25日發布選舉候選人登記公告，自111年8月29日起至9月2日止，由直轄市、縣（市）選舉委員會受理直轄市長、縣（市）長、直轄市議員、縣（市）議員選舉候選人申請登記，中選會也提醒申請登記的候選人，應於登記時繳交候選人財產申報表。

中選會指出，2022選舉受理登記時間為111年8月29日至9月2日每日上午8時起至12時止，下午1時30分起至5時30分止；登記地點為候選人戶籍地直轄市、縣（市）選舉委員會指定地點。

中選會進一步表示，依《公職人員財產申報法》第2條第3項與《公職人員選舉罷免法》施行細則第15條第1項規定，選舉候選人申請登記時，應檢附財產申報表；又依《公職人員選舉罷免法》第33條規定，登記為候選人時，應備具選舉委員會規定的表件及保證金，於規定時間內，向受理登記的選舉委員會辦理。

中選會更提醒，申請登記時應依《公職人員財產申報法》、《公職人員選舉罷免法》及其施行細則的規定，檢附公職候選人財產申報表，向受理登記之直轄市、縣（市）選舉委員會提出，未依規定檢附候選人財產申報表，屬表件不合規定情形，直轄市、縣（市）選舉委員會將依法不予受理。

此外，中選會審議通過選舉候選人登記應繳納保證金數額，其中直轄市長候選人保證金，由上屆的200萬元降為150萬元；直轄市議員選舉候選人保證金20萬元、縣（市）長選舉候選人保證金20萬元、縣（市）議員選舉候選人保證金12萬元，鄉鎮市長、村里長等選舉候選人保證金，也維持與2018年選舉相同。