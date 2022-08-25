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林智堅碩士學位被雙殺　她酸太勵志：跟對人就平步青雲

記者黃翊婷／綜合報導

前新竹市長林智堅相繼被台大、中華大學認定論文抄襲，2個碩士學位都被撤銷。台北市議員游淑慧昨日（24日）在臉書發文酸嗆，「林智堅的人生真的太勵志，跟對人以後就平步青雲」，如今卻陷入論文門爭議，甚至被2所大學認定抄襲並撤銷碩士學位，「我都不知該說什麼了。金漆掉光，打回原狀。」

▲▼林智堅記者會宣布退選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林智堅2個碩士學位都被校方撤銷。（資料照／記者屠惠剛攝）

中華大學24日下午5時發布聲明，認定林智堅科管所碩論「存在抄襲情事且情節重大」，決議撤銷其學位。加上台大9日同樣認定林智堅論文抄襲，撤銷其碩士學位，也就是說，林在15天內2個碩士學位就遭到雙殺，引發各界熱議。

台北市議員游淑慧24日在臉書PO文開酸，第一句便暗諷林智堅是「史上最會抄的辣（那）個男人」，讓她都不知道該說什麼了，「金漆掉光，打回原狀，好在，還是中華大學學士（進修部）。坦白說，林智堅的人生真的太勵志，跟對人以後就平步青雲，新竹市議員、新竹市長，甚至差點從天上掉下來一個桃園市長，然後靠著抄或代寫，一路還混到2個碩士學位，其中1個還是台灣的最高學府。」

游淑慧也隔空向總統蔡英文提問，林智堅曾自稱求學之路坎坷，但總會像蝸牛一樣爬完，「現在看來，他的求學之路是一路腳不著地，踩著別人、剽竊他人成果向前行。蔡英文總統，這次妳還是心疼他、相信他嗎？」

台北市議員游淑慧開嗆林智堅。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲游淑慧在臉書PO文開酸林智堅。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

而對於中華大學公布的審議結果，目前林智堅本人尚未對此事做出回應。但他的委任律師黃帝穎24日曾透過臉書代為發表聲明表示，「尚未收到中華大學公文，對於中華大學學倫會公布之審議結果感到遺憾，將在收到校方通知內容後，與律師研議如何進行救濟。」

雖然國民黨新竹市長參選人林耕仁、民眾黨籍新竹市長參選人高虹安相繼發聲要求道歉，連民進黨新竹市長參選人沈慧虹也被拖下水。不過，沈慧虹表示，會尊重林智堅個人決定，仍堅信他是一個好市長，過去8年市民是肯定的；桃園市長參選人鄭運鵬過去曾在節目上公開力挺林智堅，他也透過競辦發言人黃韋鈞表示，尊重林智堅後續救濟的決定，也支持林捍衛自己的清白。

此外，由於林智堅的論文涉及竹科管理局委託中華大學「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」研究案之成果，國民黨議員王鴻薇喊話必須提告林侵害智慧財產權。竹科管理局回應，會先和中華大學釐清合約相關細節，再研議後續處理方式。

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