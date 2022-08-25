南消產官學合作　發表消防電動車滅火利器

▲台南市消防局在產、官、學三方面合作下，全國首創發表電動車滅火利器，並將其納入未來電動車火災搶救方式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局在產、官、學三方面合作下，發表電動車滅火利器，並將其納入未來電動車火災搶救方式，由於該方式之建立為全國首創，中央近期亦關心相關議題下，內政部次長陳宗彥與消防署署長蕭煥章連袂出席，現場由市長黃偉哲親臨主持，共同見證府城邁向科技救災嶄新一頁。

隨著電動車銷售產業蓬勃發展，各車輛大廠在電動車的技術上無不提升至一定水準，但面對車輛遭受外部撞擊或電線走火所產生的燃燒，導致其所配置的鋰電池破裂接觸空氣，將造成鋰金屬自燃反應，由於電動車底盤搭載數千顆鋰電池以串、併排方式排佈，當鋰電池破裂產生自燃反應後，將連鎖引燃其鄰近電池，造成其他鋰電池跟著燃燒引發連鎖反應，這也是電動車只要鋰電池被破壞引燃，即很難用水馬上撲滅之困境。

台南市消防局自2021年初就意識到這個棘手問題，為實際了解電動車難滅火之原因並尋找解決對策，在李明峯局長指示下專案成立「電動車鋰電池火災搶救研發小組」，組長由李政昌主任秘書擔任，召集副組長邱淵明大隊長、陳坤宗科長，並協同組員黃劭琪股長、黃志豪技佐、隊員楊雅雯及隊員鄭依婷共同進行資料蒐集及研析，並主動向國立台南大學綠色能源科技學系張家欽教授汲取相關專業知識，就國外滅火方式與消防機關過往滅火經驗互相交換經驗，於是歸納電動車滅火方式可採窒息、降溫及抑制連鎖反應等3種，在確立目標後即開始著手進行滅火毯、二氧化碳滅火器、底盤灑水裝置及移動式水槽之採購與製作，過程中結合產業界常琪鋁業股份有限公司、景同有限公司及南良國際股份有限公司鼎力提供相關材料與加工技術，搭配能元科技股份有限公司所提供之鋰電池與中信金融管理學院提供場地作為實驗測試，方有此成果展現。

參考國外文獻，電動車鋰電池燃燒時間可長達6小時，其所耗費的水量可達75噸，故本次研究成果從救災現場初級火災抑制及至最終滅火均完整呈現，其所使用方式如下：1、窒息方式抑制火勢：由於鋰電池接觸空氣燃燒產生高溫可達800度，如採用窒息方式將整個車體進行覆蓋，預估滅火毯需可承受1000度以上之高溫，由於覆蓋後之滅火毯內尚有剩餘空氣有助於鋰電池燃燒，故覆蓋後灌入二氧化碳或其他惰性氣體，將有助於火勢迅速得到控制。

2、以底盤噴水進行降溫：由於水是最佳降溫利器，以往消防人員只要火災都用消防瞄子射水對火點進行降溫滅火，雖此舉可有效降溫但耗水量大，藉由本局研發低底盤噴水裝備，將有助於第一時間深入車輛底盤，針對燃燒的電池進行降溫，以抑制火勢擴大並降低水的使用量。

3、浸漬水槽達全面滅火：目前國外做法均打造大型水槽車將燃燒車輛直接夾入水槽內進行浸漬全面滅火，但此方式水槽車能作業之地點只能在戶外，面對台灣停車空間有限，如室內停車場發生電動車火災，大型水槽車恐無法深入災害現場，為此本次研發以輕質鋁合金打造移動式水槽，在4人合力下即可搬運移動，搭配消防車上之絞盤可將抑制火勢之電動車拉進水槽內，在灌水超過車輛底盤高度下讓電池全面浸漬於水中達滅火之效果，此舉亦有機會讓電動車免於全毀命運。以上三種方式，人員在操作執行上須穿基本個人防護裝備，以避免被火或輻射熱所燒燙傷及吸入有毒氣體，經評估在水的使用上，將可從原先75噸縮減為6噸，大大降低水資源的浪費。

台南市長黃偉哲表示，電動車發展迄今銷售量雖逐年成長，但面對其動力核心鋰電池，在使用不當所造成的火災衝擊，不管在國際間或台灣，都是相當值得被關注與探討的議題，尤其近期某位藝人發生電動車自撞意外所引起的火災後，更是突顯有火卻滅不掉之堪慮，透過消防局結合產官學三方合作，終於見到一套完整的電動車搶救機制，希望透過這樣搶救機制的建立，讓民眾可更放心使用電動車，更相信政府守護民眾生命財產安全的決心。

消防局局長李明峯表示，近年來為鼓勵基層主動研發災害搶救裝備器材，除了建立創新提報機制外，也成立創新研發改造小組持續推動與審查，舉凡消防衣烘乾設備、新型便攜式熱防護消防救援無線電套、新型便攜式熱防護消防救援無線電套、繫留無人機之消防救災應用、消防水帶清洗機等，均朝向救災更便利、守護民眾安全為宗旨持續努力精進，我們也樂意將這樣的經驗分享給其他縣市的消防機關，讓大家都可藉此得到便利與安全。