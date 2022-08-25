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拜登宣布：免除「30萬元」的聯邦學貸　緩解大學生負債問題

▲▼美國總統拜登宣布，減免1萬美元的聯邦學貸。（圖／路透）

▲美國總統拜登宣布，減免1萬美元的聯邦學貸。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登24日宣布，將為國內許多負債累累的大學生，免除1萬美元額度（約新台幣30萬元）的學生貸款。此舉可能增加民主黨期中選舉的支持，但也可能替美國增加通貨膨脹壓力。

根據《路透社》報導，拜登在推特上表示，他的政府將為那些靠佩爾助學金（Pell Grants）上大學的借款人免除2萬美元的學生貸款債務，約有600萬來自低收入家庭的學生受惠。

另外那些沒有獲得佩爾助學金的人，可以免除1萬美元的學生貸款債務，這項計劃適用於年收入低於 125,000美元（約新台幣378萬）的人。

民主黨人一再敦促拜登免除每位借款人高達50,000美元（約新台幣151萬元）的債務，稱這些債務使年輕的美國人無法為房屋首付或其他大型消費購買存錢。但共和黨人認為，此舉將不成比例地幫助人們獲得更高收入。

美金。(圖／達志影像／美聯社)

▲免除聯邦學貸可以增加消費者的支出額度，但也會增加通膨壓力。(圖／達志影像／美聯社)

美國消費者總共背負著高達1.75兆美元的學生貸款債務，其中大部分由聯邦政府持有，之所以造成這樣的結果，原因在於美國私立和州立大學的學費，都遠高於其他大多數富裕國家。

紐約聯邦儲備銀行的一項研究顯示，為每個學生減少10,000美元的聯邦債務，總額共有3210億美元，其中1180萬的借款人，還款餘額因此一筆勾銷，佔所有借款人的31%。

也有經濟學家認為，取消債務將為消費者騰出數千億美元的支出額度，這會替美國的「抗通膨作戰」增添新的波折。

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