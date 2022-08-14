高雄恐怖工地塌陷！初判7棟透天傾斜成危樓　擴大疏散12民宅住戶

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市自強一路道路塌陷，工務局局長、建管處處長及正工程司會同高雄市土木技師公會及建築師公會立即到場勘察，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，導致滲水滲砂，造成路面塌陷及5戶民宅，不過就在稍早已經擴大要撤離12戶民宅的住戶，同時在晚間六點半宣布判定7棟危樓。

▲高雄市自強路發生地面坍塌，工務局到場處理 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市工務局於在14日下午3時47分表示，已經撤離5戶民宅，同時立即疏散居民18人、不過就在稍早把撤離戶數擴大為12戶，疏散居民還在統計當中，還好這起坍塌沒有造成人員傷亡。現在工務局已經責成承造人立即進行鄰房保護措施及災害應變處理，避免損害範圍擴大。

▲高雄市自強路發生地面坍塌，工務局到場處理 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時工務局也請消防局灌水至基地開挖內，預防土水持續進入基地，避免鄰房持續傾斜。整個應變機制，由工務局局局長指揮，建管處處長擔任現場指揮官，同時24小時輪值巡守工地。工務局也初步認定本案已經違反建築法第63 條：「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。