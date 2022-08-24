莫德納次世代疫苗「要補件」拚下週一前再審　估最快10月才能到貨

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

不少民眾期待次世代新冠疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（24）日公布最新進度，莫德納次世代疫苗已經於昨日展開EUA審查，食藥署要求進行補件，預計下週一前會再次審查，一切以最快速度辦理，但初步評估還是得到10月才能到貨；另BNT次世代疫苗也於上週收到初步文件，後續還要等完整文件資料才會進行EUA審查與後續採購措施。

英國藥品和保健產品監管局（MHRA）本月15日宣布核准莫德納二價疫苗，創全球之先，這款二價疫苗同時包含原始武漢株與OmicronBA.1兩種病毒株，我食品藥物管理署也有收到與英國相同、包含BA.1的次世代疫苗相關資料。

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王必勝今日證實，針對莫德納次世代疫苗，食藥署昨天召開緊急使用授權（EUA）審查會議，會中判定還需要進行補件，限期於8/26前提交，並盡快於下週一前安排審查，他強調，會以最快速度辦理。

發言人莊人祥日前提到，我方與莫德納今年預定供應2千萬劑疫苗，目前共有9百多萬劑到貨，約還有1千多萬的數量可以進貨，提供的也包含次世代疫苗。

但提到次世代疫苗進貨時間，王必勝認為應該要到10月以後；他也提醒，目前接種的第四劑疫苗對於長者來說，還是有保護力，BA.5也有一定效果，目前預估疫情高峰會出現在9月中下旬，如果長者接種間隔已經到，還是趕快來接種站施打，增加保護力。

王必勝另補充BNT次世代疫苗進度，我方上週有收到初步文件，也請食藥署進行初步審視，還是要等完整文件資料才會有EUA審查，過了之後會安排ACIP開會，同時也與廠商進行訂購動作。

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