30多歲女染疫亡！無慢性病、曾打3劑疫苗「送醫隔日就喪命」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增18例新冠死亡個案，其中一例年輕個案為30多歲女性，本身沒有慢性病史，接種三劑疫苗，8/13快篩陽性，8/15出現高燒41度，全身抽搐昏迷送醫急救，卻於隔天就不幸過世，死因為缺氧性腦病變、嚴重癲癇與新冠肺炎。

指揮中心指出，今日新增18例本土病例死亡個案，為12例男性、6例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、13例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月9日至8月20日，死亡日期介於5月27日至8月21日。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日特殊死亡個案有2名30多歲青壯年，其中ㄧ人是女性，沒有慢性病史，接種三劑疫苗，8/13快篩陽，8/15高燒41度，全身抽搐昏迷送醫，有休克現象，緊急插管使用呼吸器，電腦斷層顯示腦水腫，收治加護病房，8/16急救無效過世。死因為缺氧性腦病變、癲癇重積、新冠肺炎。

另一名是男性，有高血壓病史，接種兩劑疫苗，5/18PCR陽性確診，居家照護後解隔離；6/10因為發燒、呼吸窘迫、意識改變，送醫院急診，經過急救無效，當天過世。死因判斷為呼吸衰竭疑似腦出血；該案新冠確診原放入其他死因，後改為直接死因之一，今日補提列。

▲8/24本土中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）



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