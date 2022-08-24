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幼兒確診後還是要打疫苗！　台大醫：自然染疫僅等於「打半次疫苗」

▲▼台大兒童醫院院長黃立民。（圖／台大醫院提供）

▲台大兒童醫院兒童感染科黃立民教授，資料照。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內上波疫情已經看到兒童成為感染主力，為了加強保護，幼兒莫德納已經於7月底開打，BNT疫苗則將於本週末配送開打。不過有家長認為，家中孩子先前已經確診過，就不想再帶孩子去挨針，不過，台大兒童感染科專家黃立民強調，打疫苗獲得抗體一定高出很多，得到一次感染僅約可以當成打過「半次疫苗」，家長還是要帶孩子乖乖打疫苗。

根據指揮中心統計，今年至八月中旬台灣10歲以下兒童確診病例已超過50萬例，中重症個案超過300例、死亡人數達24例。李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會今（24）日上午發表針對幼兒家長製作的「幼兒疫苗衛教資訊」，表列保護力、安全性、劑量等項目，讓家長能夠評估疫苗選擇。

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身兼基金會董事長的黃立民說明，先前新冠疫苗大部分廠牌都是以兩劑為基礎劑，幾乎可以當成一樣的疫苗使用，然而在幼兒首次出現了分歧，其中莫德納疫苗要打兩劑，BNT要接種三劑，這也是最大的不同。目前沒有科學數據支援幼兒疫苗混打，國內外專家也不建議，所以幼兒疫苗的首針，家長可就成效、安全性等資訊並評估自身的考量。

有家長認為，曾經染疫應該獲得保護力，是否就不需要孩子接種疫苗？黃立民強調，得到一次感染和打一次疫苗相比，打疫苗抗體一定比較好，且高很多，「得到一次感染僅能當作接種半次疫苗」。

另有家長因為擔心副作用和不良反應，所以施打完一劑疫苗後就不再打。黃立民指出，說明依國外數據及台大醫院臨床發現，兒童確診、住院個案大多未完整施打疫苗，完整接種疫苗可以降低兒童重症率、死亡率，對於新冠後遺症、MIS-C也有預防作用。

▲▼幼兒接種新冠疫苗必要性。（圖／李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供）

▲幼兒接種新冠疫苗必要性。（圖／李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供）

根據二款幼兒新冠疫苗美國FDA評估EUA報告，莫德納數據顯示，6個月到23個月幼兒完整接種二劑疫苗後保護力可達50.6-53.5%；2歲到5歲以下完整接種二劑疫苗後保護力達28.5-36.8%；至於BNT，完整接種後對6個月到23個月的幼兒有75.5%，2歲到5歲以下更有82.3%保護力。

莫德納在臨床過程中，考量有效性和耐受性之間的平衡，目前幼兒的施打劑量是 25µg（微克）為成人劑量的四分之一，二劑間隔4-8週以上。BNT單劑3µg（微克）則為成人劑量的十分之一，施打三劑/前二劑需間隔4週，第三劑應間隔8週，以充分刺激體內的免疫反應，形成較強的保護力。

黃立民表示，接種三劑疫苗效果自然是好，帳面數字也是，但缺點就是比較花時間，而這兩種疫苗美國FDA基本上都同意這兩款疫苗使用於接種，數字是一回事，有打沒打才是重點；至於家長擔心嚴重副作用，心肌炎發生在5歲以下比例相對青少年低很多，安全性顧慮少。

黃立民也強調，接下來面臨BA.5疫情，但防疫措施也陸續鬆綁中，疫情一定會進入生活圈，兒童在這一波一定跑不掉。

▲▼幼兒新冠疫苗衛教單張。（圖／李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供）

▲幼兒新冠疫苗衛教單張。（圖／李慶雲基金會提供）※點圖放大

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