單日確診增13.9％　莊人祥：疫情明顯上升「本週估16萬人染疫」

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增2萬6,095例本土個案、287例境外移入；另確診個案中新增16例死亡。指揮中心指揮官王必勝昨日說明，從一週確診病例來看，上週總計增加15萬例確診，是連續11週下降後首見上升，疫情可能開始漸漸往上。指揮中心發言人莊人祥今（23）日分析，預期本週可能上升10%左右，新增病例可能在16萬上下。

莊人祥說明，今日新增2萬6,095例本土個案，和上週同日（週二）相比增加約13.9%，由於每週二、週三病例數都比較高，預期明天也差不多在2.6萬左右，週四才會往下降，另觀察本週開始疫情也會有比較明顯的上升。

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針對疫情趨勢，王必勝昨表示，以一週確診來看，確診部分從今年第21週開始，連續11週下降到上週開始第一次有上升情形，大概從14萬8增加到15萬2左右，增加2.9%，這是一個警惕，疫情可能會從這邊開始漸漸往上。

被問及每週疫情上升可能範圍，莊人祥說，今日上升接近14%，單週上升10%是有可能的，上週單週增加約15萬例本土個案，若以上升1成推估，本週新增確診人數約在16萬上下。

▲新冠肺炎疫情趨勢上揚。（圖／指揮中心提供）



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