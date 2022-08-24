挺鄭寶清選桃園市長？　賴清德辦公室點名記者：破壞黨內團結

▲副總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅因論文門爭議退選，由立委鄭運鵬披掛參選桃園市長，有媒體報導引述前桃園農田水利會會長黃金春受訪內容，指副總統賴清德陣營支持前立委鄭寶清，逼著黨政高層緊急找台日關係協會會長蘇嘉全出面溝通。對此，賴清德辦公室24日發出4點聲明表示，賴在8月12日選舉對策委員會就表示支持鄭運鵬參選。

賴清德辦公室今天發布4點聲明，第一點直接點名撰稿記者姓名，指新聞內容與事實不符，強調賴清德重視新聞自由，極不願興訟個別記者，請記者自重；第二，8月12日選對會中，賴清德曾發言表示「目前情勢複雜，也是全黨最需要團結的時刻，全力支持共同的決定」，全體成員一致支持鄭運鵬參選桃園市長。

賴清德辦公室並指，第三，8月16日民進黨中央黨部已正式澄清「賴清德副總統為本黨選對會成員，並在上周選對會充分討論後，一致同意徵召鄭運鵬委員接棒參選桃園市長，期許全黨可以團結延續桃園執政。有心人士刻意混淆跟分化支持者，希望可以立刻停止這樣的假訊息傳遞。賴副總統在上週選對會做出決議後特別強調，全黨在此時此刻應該積極團結支持鄭運鵬委員，並將選舉焦點回到市政願景擘劃上」；第四，聲明稿也批評新聞內容刻意造假總統、副總統關係不睦，破壞民進黨內團結，「其心可議，令人費解」。