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防災彩繪公車結合蓮鄉、溫泉、水晶教堂　台南觀光路線趴趴go

▲台南市長黃偉哲，藉由防災彩繪公車，結合轄內白河蓮鄉、關仔嶺溫泉、北門水晶教堂等熱門觀光景點，提供3部公車進行抗震保命3步驟車廂彩繪，擴大防災教育宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，藉由防災彩繪公車，結合轄內白河蓮鄉、關仔嶺溫泉、北門水晶教堂等熱門觀光景點，提供3部公車進行抗震保命3步驟車廂彩繪，擴大防災教育宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲非常重視防救災工作，在新冠疫情方興未艾的當下，除了推出「小黃公車」前進偏鄉照顧弱勢外，本次也藉由防災彩繪公車，結合轄內白河蓮鄉、關仔嶺溫泉、北門水晶教堂等熱門觀光景點，提供3部公車進行抗震保命3步驟車廂彩繪，擴大防災教育宣導。

除提升地震初期緊急避難意識，兼顧防災與振興觀光旅遊，藉以提醒來訪遊客及市民，由於地震無法事前預知掌握，唯有透過平時勤演練，熟悉抗震保命三步驟「趴下(Drop)、掩護(Cover)、穩住(Hold on)」，才能有效降低生命的傷亡。

▲台南市長黃偉哲，藉由防災彩繪公車，結合轄內白河蓮鄉、關仔嶺溫泉、北門水晶教堂等熱門觀光景點，提供3部公車進行抗震保命3步驟車廂彩繪，擴大防災教育宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）
九月份是全民地震防災教育的重要月份，每年9月21日為國家防災日，從中央至各級政府都要加強各項防災、防颱、防震的宣導，本次新營客運提供的三部醒目彩繪公車車廂廣告，利用三條觀光景點公車路線，一面彩繪白河蓮鄉、關仔嶺溫泉、北門水晶教堂觀光景點，結合「早防災，少受災，防災減災你我他」防災標語，並納入本年度國家防災日Podcast創作比賽活動，另一面以抗震保命三步驟，「趴下、掩護、穩住」，提醒市民及來台南觀光的遊客，地震發生時保護好頭頸部，防災避難多一分準備，災害來臨時就能少一分損害，也希望透過車廂彩繪公車行駛本市路線過程中，可以讓市民看見醒目的宣導內容，藉以提升市民防災、防震意識及宣傳台南市政府觀光旅遊活動。

台南市災害防救辦公室王雅禾參議在視導公車宣傳廣告張貼時表示，透過這3部彩繪公車每天行駛停靠站牌或行駛途中，希望吸引市民多看一眼，提醒市民，當地震無預警發生時，做好抗震保命三步驟，同時也歡迎全國民眾參與臺南市政府舉辦的國家防災日Podcast創作比賽活動，獻聲防災，透過聲音的力量，達到深耕家庭防災教育的目標。此外，在9月21日當日上午9時21分，每位市民的手機將會收到CBS(災害告警系統)地震模擬演習簡訊，屆時請勿驚慌，一起演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，並將演練的照片上傳內政部消防署所建置的「消防防災館」網站(https://www.tfdp.com.tw/)，記得要先登錄帳號，歡迎民眾踴躍參加。

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防災彩繪公車蓮鄉溫泉水晶教堂台南觀光

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