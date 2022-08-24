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社會 社會焦點 保障人權

凃明誠家人返所收遺物眼淚潰堤　民眾獻花哀悼2勇警：英魂安息

記者陳以昇、黃彥傑、林冠吟／台南報導

台南二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑22日遭外役監逃犯林信吾殺害，凃明誠的家屬24日前往分局收拾遺物，忍不住悲傷情緒，睹物思人邊收邊痛哭；而民權派出所外，也有民眾自發性前往獻花，願2位被害員警能夠安息，包括台南70年名店「小杜意麵」也獻花致意。

▲▼凃明誠家屬24日回到民權派出所收拾遺物，而民權派出所門口則有民眾自主獻花。（圖／記者黃彥傑攝）

▲凃明誠家屬24日回到民權派出所收拾遺物，而民權派出所門口則有民眾自主獻花。（圖／記者黃彥傑攝）

隨著震驚全台的殺警案進入第三天，2名殉職員警任職的民權派出所門外，有民眾自發性擺放鮮花悼念員警，鮮花更一路擺滿右側階梯，獻花民眾中更出現台南70年名店小杜意麵。而凃明誠家屬則在24日前往派出所收拾遺物，看見凃明誠生前所使用的物品後，更忍不住睹物思人，難過得放聲大哭，令人看了相當鼻酸；而民權派出所的員警也全程陪伴家屬，協助家屬收拾遺物。

▲▼凃明誠家屬24日回到民權派出所收拾遺物，而民權派出所門口則有民眾自主獻花。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼凃明誠家屬(右)24日回到民權派出所收拾遺物，而民權派出所門口則有民眾自主獻花。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼凃明誠家屬24日回到民權派出所收拾遺物，而民權派出所門口則有民眾自主獻花。（圖／記者黃彥傑攝）

從民眾獻花的卡片中，更有民眾表示，儘管與2名被害員警素昧平生，但仍是希望員警莫要掛念，務必放下，早生西方淨土、「人民英雄、英魂安息」；而小杜意麵也在卡片上寫下，「失去的不代表逝去，我們永遠感謝並支持員警的辛苦，給民權派出所的所有員警」。

凃明誠和曹瑞傑22日獲報民眾機車失竊，沿路搜尋來到台江大道與北汕尾三路附近的荒地，抵達該處後，凃員下車搜索，曹員則駕車在附近巡邏，凃員碰上正在公墓喝酒的林信吾，確認他就是偷車嫌犯後，立即喝令其不准動，但林卻反抗拒捕，還持刀抵住凃，凃員因此朝其噴灑辣椒水試圖壓制。

未料林信吾卻因雙眼受到辣椒水刺激後暴怒，持刀瘋狂撲向凃員，過程中凃員仍試圖壓制林嫌，並警告式開了一槍，但這一舉動卻令他更怒、更瘋狂，當場揮刀割喉、將凃員刺殺。

而一旁在墓地巡邏的曹瑞傑開車找到凃明誠時，發現凃已經滿身是血、一動不動，沒有配槍的曹見情況不妙，當機立斷駕車要衝撞林，但林卻已經搶到凃的配槍，朝警車連開至少4槍，警車因此失控衝入一旁草叢，隨後曹瑞傑也遭林嫌殺害。

林信吾殺警後更連換9種交通工具，試圖製造斷點，更因他不用手機，造成警方辦案上困難，僅能土法煉鋼調帶搜尋，但警方最終仍掌握情資，逮到林信吾於高雄搭乘和興客運北上新竹，讓林信吾在逃亡17小時候凌晨於新竹被捕。

▲▼凃明誠家屬24日回到民權派出所收拾遺物，而民權派出所門口則有民眾自主獻花。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼凃明誠家屬24日回到民權派出所收拾遺物，而民權派出所門口則有民眾自主獻花。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼凃明誠家屬24日回到民權派出所收拾遺物，而民權派出所門口則有民眾自主獻花。（圖／記者黃彥傑攝）

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