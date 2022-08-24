桃園壯碩男酒後毆母「臉有瘀傷」　鋸子攻擊鄰居...警強制送醫

▲身材壯碩的鄭姓男子深夜酒後毆母又持鋸攻擊鄰居。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園中壢鄭姓男子24日凌晨喝酒後，無故持鋸子攻擊剛下班返家的鍾姓鄰居，鍾男則持路旁的拖把反擊，鄭男的鋸子被打落在地後躲回家中，警方獲報後馳赴現場處理，又發現他超過70歲的老母坐臥家中，且臉部有多處瘀傷，全案依規定通報家庭暴力及傷害罪嫌，警方偵訊後將鄭函送桃園地檢署偵辦。

▲▼警方據報勸導鄭男下樓。（圖／中壢警分局提供）

警方調查，今日0時50分許警方接獲報案，指稱中壢區興農路與文化路口有吵架滋事案件，經了解，為鄭男無故持鋸子攻擊對面剛下班返家的鄰居鍾男，而被害人鍾男則持路旁的拖把反擊，鄭男的鋸子遭被害人打落在地後，落荒跑回家中躲藏，但在雙方肢體糾紛時，造成被害人鍾男手部多處擦挫傷，警方在獲報後馳赴現場處理。

▲警方將鄭男強制送醫。（圖／中壢警分局提供）

警方在進入鄭嫌家中時，發現鄭母親坐臥於家中，且臉部有多處瘀傷，鄭嫌則躱藏在家中2樓，因鄭嫌仍情緒激動，警方以柔情勸導方式，呼喊鄭嫌下樓說明事發經過，鄭男則向警方表示，有吃安眠藥及喝酒，因鄭男情緒仍不穩，警方為預防他會再次做出傷害他人或自殘行為，即將其保護管束，並在消防隊同仁的協助下將鄭嫌強制送醫，另將鄭嫌母親送醫，全案依規定通報家庭暴力及傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲民眾遇有衝突時務必理性溝通，另如遭受家庭暴力，應及早撥打113保護專線求助，或直接向鄰近之派出所、醫院、家庭暴力防治中心等單位求助。