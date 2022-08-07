老同事酒後翻臉互毆　他邊罵邊持安全帽猛K！路人嚇壞報警

▲曾為同事的大、小沈因酒後起爭執2人扭打一起。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

39歲沈姓男子與老同事20歲沈姓男子5日深夜酒後起爭執，大沈以長輩口吻教訓小沈，引發小沈回嘴，2人在大馬路邊大打出手，大沈遭小沈掐脖子後掄起安全帽邊罵邊朝小沈頭部猛K，一陣猛打嚇壞路過民眾，急忙報警，警方據報前往將兩人隔開制止衝突，但2人不願互告，警方依社會秩序維護函送辦理。

▲▼大沈掄起安全帽邊罵邊朝小沈頭部猛K。（圖／桃園警分局提供）

警方調查，前晚23時40分許，桃園警察分局勤務指揮中心接獲數通報案電話，指稱桃園區中正路與成功路口有兩名男子扭打在一起，立即啟動快打機制，轄區武陵所警網3分鐘內即趕到現場，將兩人隔開制止衝突。

經瞭解，兩名互毆男子都姓沈，兩人是老同事關係，當晚已離職的大沈透過Line連絡小沈，表示自己心情不好相約一起吃個飯，期間大沈喝的酩酊大醉，由未飲酒的小沈騎機車送他回家，一路上大沈以長輩的口吻教訓小老弟，酸言酸語讓小沈忍不住回嘴，兩人將機車停放一旁，就在路口大打出手。

小沈氣得掐住大沈脖子，大沈不甘示弱，掄起安全帽邊罵三字經邊把小沈的臉頰打的傷痕累累，員警將兩人隔離並分別帶返所內，兩人均表示不願提告，員警製作筆錄調查後，仍依社會秩序維護法將兩人函送法辦。警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性冷靜處理，必要時可報案請員警到場協助，警方絕不容許任何人以暴力手段解決爭端，違法者必嚴究法辦。