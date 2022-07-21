男酒後搶當護花「駛」者　自己吃官司...還害2友人挨罰

▲男子酒後堅持當護花使者送女同事回家。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名潘姓男子（32歲）20日清晨和多名友人聚餐後，覺得自己只是小酌幾杯，應該沒問題，自告奮勇開車送同事賴女（31歲）、李男（47歲）回家，沒想到在路上被員警攔查，潘男酒測值為0.26毫克，「剛好」超標，不但自己被法辦，還害兩名同事吃上罰單。

▲潘姓男子酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新興分局五福二所20日凌晨3時20分許，巡邏員警行經新興區五福二路、復興二路口時，發現一台自小客車違規停駛在機車停等區，隨即車攔下盤查，員警聞到潘姓駕駛身上散發濃厚酒味，經過酒測，酒測值0.26毫克，隨即依涉嫌公共危險罪將其逮捕帶返所偵辦。

經過了解，潘男與賴女、李男是同事，3人與其他同事相約下班後在辦公室飲酒吃宵夜，過程中潘男喝了數杯啤酒，因自認喝不多，且時間已晚擔心讓其獨自搭車太危險，便主動提議載賴女與李男返家，不料沒完成護送任務，還因酒後駕車遭查獲逮捕。

潘男得知酒測值超標後，向員警求情能否改拒測讓其返家，員警聽聞後直言拒絕，此外，乘客部分因未善盡勸阻責任，依據道路交通管理處罰條例第35條規定：「年滿18歲之同車乘客處6000元至15000元罰鍰。」，潘男等人聽聞員警說明後，紛紛表示相當懊悔，但後悔已經來不及。