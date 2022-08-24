陳時中稱3+11政策坦蕩蕩　黃珊珊：坦蕩蕩資料就拿出來啊

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中近來再被質疑「3+11」政策的決策過程。儘管有監察院的背書，但台北市副市長黃珊珊說，3+11報告不管是怎樣，人民心中已經有判斷。黃說，病毒跑進來是事實，承認錯誤沒有那麼困難，「陳時中坦蕩蕩就拿出來啊，把資料拿出來，看是誰幫你背書的」。

▲陳時中、黃珊珊、柯文哲出席內湖千人捐血活動。（圖／記者陳家祥攝）



媒體追問，是否覺得3+11政策，是找完全沒醫學背景的人來決策？黃珊珊說，在防疫期間其實都有很多的專家學者，只是這些專家學者意見有沒有被聽見，那如果專家學者都提供的意見，「當時的放寬 看起來好像是立法院的協調會，有沒有專家學者背書？看起來目前是拿不出任何紀錄，這才是我們大家的疑問」。

黃珊珊表示，已經1年多了，這件事情可以到1年多後還在成為一個羅生門，但還是回到一點，不管有沒有3+11，病毒不會自己跑進來，不管有沒有做相關程序，病毒跑進來是事實，承認錯誤沒有那麼困難，「陳時中坦蕩蕩就拿出來啊，把資料拿出來，看是誰幫你背書的」。

另外，陳時中競選總幹事吳思瑤抨擊北市去年編列28億要買，結果最後一劑都買不到。黃珊珊說，可能要請她回去問一下陳部長，「是市長親自去拜訪的時候 陳部長說今年買了4000萬劑，請我們不要再買了，這是有正式拜會紀錄的」。

黃珊珊強調，買疫苗的事情不是跟他說想要買，部長說第一，他們已經買好了，叫我們不要買，這件事可能要問一下陳部長，他可能會比較清楚吧。