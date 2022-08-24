「公開透明是陳時中的阿基里斯腱」　蔣萬安：只要提到他就會跳腳

▲蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安為立法院疫苗採購小組召集人，指中央流行疫情指揮中心提供的疫苗合約中，價格、到貨期程、數量全被塗黑屏蔽，而做此決議的人正是民進黨對手陳時中；但陳昨反嗆，若蔣萬安願意，下會期可以再成立「調閱小組二」。對此，蔣萬安今（24日）表示，陳時中很喜歡講怎麼不早說，結果現在又來了。蔣萬安也諷，公開透明就是陳時中的阿基里斯腱，只要誰提到，他就會跳腳。

對於蔣萬安近期攻擊「3＋11」和疫苗採購黑箱爭議，陳時中昨接受專訪時表示，《國家機密保護法》分為絕對機密、極機密、機密3種，另一種是一般的公文書，其中「密」是在規範辦事的人不可以拿回家，或跟人家說什麼時候要招標等，而疫苗相關的事被列在「密」。

陳時中也說，一般行政部門在鉅額採購會訂一個保存年限，資本門大概要保存到30年，非資本門要保存20年，規定在這年限之內不得銷毀，這是因為以前在白色恐怖的時候，最大的問題是公文不見了，沒得查、找不到。他認為，現在蔣萬安攻擊是不對的，「如果他願意，他現在還是立法委員，那下一個會期就開始，他可以再成立一個調閱小組二」。

對此，蔣萬安24日表示，陳時中很喜歡講怎麼不早說，結果現在又來了，難道忘了國會多數是民進黨；民進黨團鴨霸、強勢，他在秘密會議裡要求陳完整提供疫苗採購合約，但民進黨團就是拒絕、不願意回應，最後他只看到一堆塗黑的紙。蔣萬安也說，既然陳時中說可以隨時公開，就請今天公開，且從高端開始公開，但他願意嗎、他敢嗎？

至於批評監察院3+11調查結果有失公信力，反遭陳時中嗆「選舉選瘋了」，蔣萬安也回擊，陳時中最近脾氣很大，應該是被踩到痛點，「公開透明就是他的阿基里斯腱」，只要誰提到，他就會跳腳、口不擇言。

蔣萬安說，陳時中就是聯合行政部會、民進黨團想要隻手遮天，把疫苗採購全部當成自己的資源分配，400多億元的預算就是不願讓人民知道錢怎麼用、用在哪裡，也不讓國會監督，未來不管當什麼，就是會這樣蠻幹。