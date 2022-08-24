北市三腳督就位　黃珊珊鬆口：27日完成工作後辭職

記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰腳步接近，台北市預計將由陳時中、蔣萬安與黃珊珊上演三腳督。在黃珊珊部分，目前仍是台北市副市長身分，僅透過團隊私下運作參選的準備工作，也計畫將在28日舉辦參選記者會；而她也終於在24日鬆口，在週六、27日完成工作後，將辭職。

▲黃珊珊出席內湖千人捐血活動。（圖／記者陳家祥攝）



陳時中、黃珊珊、柯文哲24日上午出席內科千人捐血活動，但陳與黃、柯2人不僅到場時間錯開，上台後也0互動。黃珊珊受訪時被問到蔣萬安缺席，她表示，每個人都應該參加，因為這活動已經辦7年了，而且在內湖是已經非常有規模的活動，捐血是一件好事，所以歡迎所有不管是誰 台北市民、內科鄉親，尤其是內湖人 應該鼓勵大家來參加。

至於柯文哲在離場前稱蔣萬安「避戰」？黃珊珊說，今天是正常的公益活動，不要每天想著戰誰，大家平常心看待，希望大家來捐血，不是來做口水的，好嗎？

而蔣萬安今缺席活動，是回防立法院召開記者會，媒體問到，是否會認為參選市長仍應回歸市政議題？黃珊珊說，因為他好像還沒辭立委，所以這是他的工作，現在應該立法院有些該做的事情應該還是要做。

「不然就、不然就會，每次都說我沒有辭職的問題嘛，對啊，所以這也是他可能必須面對的問題。」黃珊珊說，自己也有一樣的問題，所以她會在週六完成工作後辭職。

另外，黃珊珊昨在臉書提讓自行車道可以從台北車站騎到北投，她解釋，這是在淡水捷運線綠廊帶，因為做完心中山跟雙連站以後，其實也在思考現在已經做到圓山站了，那接下來希望說這樣的綠廊帶能夠一直延展到整個淡水線的下方。

黃珊珊說，加上打開捷運站，將來會在圓山花直接造一個橋到劍潭，讓花博人流可以到士林來，將來大家可以沿著捷運沿線，不管是旁邊的商圈還是底下捷運站周邊，比照現在心中山公園，變成市民休閒娛樂的好地方，整條綠廊帶從台北車站現在希望可以散步或騎腳踏車就能一直連連連到甚至到北投跟關渡。