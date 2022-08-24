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北市警暑期「小小波麗士營」　小朋友們好奇體驗收穫滿滿

▲台北市文山第一警分局舉辦小小波麗士營活動，小朋友反應熱絡 。（圖／文山第一警分局提供，下同）

▲台北市文山第一警分局舉辦小小波麗士營活動，小朋友反應熱絡 。（圖／文山第一警分局提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

台北市文山第一分局為了保護並關懷青年兒童，在暑期青春專案期間，舉辦「小小波麗士營」互動式闖關活動，強化宣導預防犯罪及交通安全，邀請明道國小等學校的師生參與，讓小朋友們感到很新奇，對警察工作更有一番體認。

▲台北市文山第一警分局舉辦小小波麗士營活動，小朋友反應熱絡 。（圖／文山第一警分局提供，下同）

▲台北市文山第一警分局舉辦小小波麗士營活動，小朋友反應熱絡 。（圖／文山第一警分局提供，下同）

「小小波麗士營」活動於23日上午在文山第一分局4樓舉行，警方貼心幫小朋友們準備小小警察制服讓他們試穿、騎乘巡邏機車，體驗「小小波麗士」平常勤務及工作。

▲台北市文山第一警分局舉辦小小波麗士營活動，小朋友反應熱絡 。（圖／文山第一警分局提供，下同）

活動並設計反詐騙、預防偏差行為及被害、交通及婦幼安全等，結合不同模式，由警察大頭娃娃人偶裝帶領小朋友進行闖關遊戲互動問答，最後以「破關英熊」作結尾，充分達到寓教於樂兼具犯罪宣導最佳效果。

小朋友們說，平時對於警察機關的印象是很嚴肅，抓壞人的地方，經由波麗士營，更瞭解警察平時的工作，未來對於警察提供的各項宣導活動更加的注意，才能保護自身安全。

文山第一分局表示，暑期青春專案期間重視關懷保護少年兒童，感謝地學校的師生共同參與，讓少年兒童建構安全意識，以遠離危害及預防偏差行為，建立預防犯罪的正確觀念，促進身心健全發展。

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