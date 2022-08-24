遭陳時中嗆選舉選瘋了　蔣萬安反擊：他被踩到痛點脾氣很大

▲蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安批監察院的「3+11」管制措施調查結果有失公信力，是民主危機，遭民進黨籍對手陳時中嗆聲「他大概選舉選瘋了」。對此，蔣萬安24日反擊，陳時中最近脾氣很大，應該是被踩到痛點，「公開透明就是他的阿基里斯腱」。

去年新冠肺炎首次本土爆發時，外界歸咎放寬機組員「3+11」的管制措施，導致社區出現感染破口，監察委員浦忠成、蘇麗瓊對此立案進行調查。監察院22日表示，指揮中心防疫檢疫措自「5+9」調整為「3+11」決策考量有所本，相關法令亦未明確規範指揮官決策前是否應製作及公開會議記錄。

不過，調查報告也指，鑒於該事涉國人健康權益及知的權利的重要事項，衛福部當時未善盡對外詳細說明責任，應檢討改進。

但對於監察院調查結果，蔣萬安23日批評監院調查有失公信力，是民主危機；而陳時中則嗆蔣，「他大概選舉選瘋了」。

對此，蔣萬安24日反擊，陳時中最近脾氣很大，應該是被踩到痛點，「公開透明就是他的阿基里斯腱」，只要誰提到，他就會跳腳、口不擇言。

蔣萬安說，陳時中就是聯合行政部會、民進黨團想要隻手遮天，把疫苗採購全部當成自己的資源分配，400多億元的預算就是不願讓人民知道錢怎麼用、用在哪裡，也不讓國會監督，未來不管當什麼，就是會這樣蠻幹。