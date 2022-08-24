Kevin老師有急事找你！台中男誤信證券簡訊　遭吸乾1400萬

▲台中男誤信證券簡訊，遭詐1400萬。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

近期許多民眾都收炒股、投資等詐騙簡訊，對方假冒證券商、銀行等名義寄簡訊騷擾，還會裝熟抱怨民眾消失很久沒聯絡，或稱有急事要求人加通訊軟體。台中就有一名張先生收到一封簡訊，自稱Kevin老師能介紹飆股，結果誤信加入群組及對方設立的App「合眾」操作股票，前後宛如鬼遮眼般匯出1400萬元，隨即被踢出群組及封鎖帳號，張先生怒向議員檢舉，也希望提醒其他人不要受害。

▲對方請他LINE聯繋助理「阮曉怡」，並加入LINE群，由助理緊迫盯人。（圖／市議員羅廷瑋提供）



羅廷瑋表示，詐騙集團先是寄出內容為教導如何操作買賣股票的簡訊引人上鉤，並於晚上8點開直播宣稱會告知如何購入股票穩賺不賠，並由名為「張俊傑」的老師承諾「會推薦穩定收益在10%以上的飆檔作為見面禮」，讓張先生信以為真。

受害者張先生今天也出席記者會，他指出，對方聲稱是「張俊傑」，先是請他LINE聯繋助理「阮曉怡」，並加入LINE群，由助理緊迫盯人，以「股票大戶和老百姓操作平台不同，要買增資股才會賺」等說法，說服他投入大量資金。隨後又出現自稱Kevin的老師教導如何買賣，也有專門的客服負責財務與協助受害者匯款，客服還叮嚀匯款時不能和銀行行員講資金是用於投資，且任何匯款形式皆不可標註為投資。

▲張先生誤信加入群組及對方設立的App操作股票，前後宛如鬼遮眼般匯出1400萬元。（圖／市議員羅廷瑋提供）



張先生表示，他瞞著家人、將房子抵押，前後匯了1400萬元，發現狀況不對想要退出並試圖領回本金，對方不斷以各種話術拖延，還宣稱有跟柬埔寨、越南等東南亞國家合作，且很快就被踢出群組，電話打不通、APP也遭鎖住，被踢掉時群組內還有1、200人，希望可以提醒大家不要上當。