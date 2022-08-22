鐵路警亡「兇嫌判17年」父悲憤過世　網看台南2警慘死嘆：真的慘

▲鐵路警李承翰。（圖／翻攝警員李承翰臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠22日在追緝通緝犯陳偉捷時，慘遭割喉雙雙殉職，震驚社會。網友回想到2019年死亡的鐵路警察李承翰及該案審判的過程、結果，感嘆「他爸抑鬱而死的，真的原本很幸福的家庭全被毀了」。

李承翰2019年7月3日在嘉義火車站處理鄭姓男子逃票事件時，遭鄭男刺死。嘉義地院一審以鄭男有思覺失調症為由，判其無罪。案經上訴，台南高院認定鄭男當下辨識行為、控制能力未喪失，撤銷原判決，改判17年有期徒刑，服刑期滿後需強制監護5年。

▲台南2警追逃犯雙雙殉職，其中凃明誠（左）從警16年，曾多次幫助迷途老婦返家。（圖／翻攝自台南市警局臉書）



▲台南24歲勇警曹瑞傑殉職 。（圖／翻攝臉書）



台南兩警慘死案22日發生後，不少人想起鐵路警李承翰，在PTT感嘆「請問還有人記得李承翰嗎？」，也有人用反諷的口吻說，「上次鐵路殉職那個叫什麼的啊！？」「今日公祭，明日忘記」。

網友看完紛紛留言，「他老爸被氣死」、「真的可憐，老爸冤情無處可訴被氣死」、「剩下她媽最可憐，一年內走兩個家人...」「不會被判死啦，判死也會拖台錢拖到改判」、「他爸抑鬱而死的，真的原本很幸福的家庭全被毀了」、「說個笑話-台灣司法改革」、「真的很慘令人惋惜」。

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