2部門「螺絲掉滿地」　趙少康喊嚴懲：怎對得起2年輕殉職警

▲林信吾在新竹下客運後被逮。（圖／記者陳以昇翻攝、翻攝記者爆料網）



記者崔子柔／綜合報導

台南市安南區22日2名員警遭殺害，兇嫌林信吾昨（23）日清晨在新竹落網。媒體人趙少康認為，雖然林信吾遭逮，事情暫時告一段落，但過程中錯誤百出，法務部、內政部不能卸責，「否則怎麼對得起兩位殉職的年輕員警？」

趙少康表示，林信吾逃亡期間，「該公布的嫌犯沒公布，公布的卻是非關事件的嫌犯，顯然警政、獄政螺絲掉滿地」，此外，林信吾本在15日就該回監獄報到，但直至昨日還有網友發現，在「通緝犯資料查詢系統」上根本找不到他，「簡直是『公文跑得比逃犯慢』」，認為早點公布資料，讓警方加強警戒，完全有可能阻止憾事發生。

▲趙少康（左）認為，法務部、內政部不能卸責。（資料圖／記者湯興漢攝）



趙少康提到，內政部長徐國勇上任後整整一年沒開治安會報，被質詢「誰是治安會報職行長」時，「連執行長就是自己都不知道，被抓到才來補漏」，直言「上頭督導不嚴，底下人做事自然螺絲掉滿地」。

趙少康強調，就算嫌犯落網，該檢討的仍要檢討，包括員警的訓練、用槍時機等，「不要再讓警察每次開槍就要寫一堆報告，這樣誰敢開槍？」並建議仿照美國讓警察配置電擊槍，「另外，為何會公布錯誤嫌犯、該公布的嫌犯卻延宕公布？都必須要懲處並提出改進方案，否則怎麼對得起兩位殉職的年輕員警？」