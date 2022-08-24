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病房被貼「黃色長符咒」　他怕爆：待2天完全沒發現！真相神轉

▲▼每到民俗月，總是讓台灣人特別敏感。（圖／載自pixabay）

▲鬼月總是讓台灣人特別敏感。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者蘇郁晴／綜合報導

台灣人每到農曆7月份，就會對一些禁忌特別敏感，深怕碰到「好兄弟」或招來厄運。近日，有網友發文表示，家中的長輩在住院時，來電表示窗戶被貼上「長長的符咒」，令他瞬間背脊發涼，趕緊跑回病房查看，所幸是一場誤會。

原PO在在「爆怨公社」表示，因為家中長輩住院，他這幾天都留在病房照料，誰知道他剛離開病房不久，就接到長輩來電詢問，「病房窗戶什麼時候被貼了長長的符咒？」一聽到當下，他瞬間背脊發涼，因為他在病房內已經待了2天，但始終沒有發現任何符咒，而且現在又正值民俗月，讓他心裡忍不住「毛毛的」。

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不過，原PO趕回病房後，發現病房中的落地窗框上，還真的貼著1張長條狀的「黃色紙」，再走近仔細一看才發現，上面寫著「窗台請勿放置物品」的8字宣導用語，讓他不禁無奈地表示，「幹嘛用黃色啦！」

▲▼原PO家中長輩住院時，發現病房窗戶被貼上「黃色符咒」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO家中長輩住院時，發現病房窗戶被貼上「黃色符咒」。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文曝光後，也讓網友哭笑不得地紛紛留言，「長長的......警示標語」、「坐等念經民眾出沒」、「製造恐慌」、「真是太恐怖了......竟然不能放東西！」

此外，也有網友分享自身經歷，「別擔心......我阿嬤是大半夜直接當著我的面，讓我拿椅子給人家坐招呼人」、「我4月份住院的第1天，和我住同間病房的阿嬤說，他媽媽站在我床旁邊，隔沒幾天阿嬤就過世了」、「我7月半時，半夜搭電梯遇到一個阿婆」、「5月多時，我爸中風住院，幾乎每天都跟我說有女生摸他的手，還冰冰的」。

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