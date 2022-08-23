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社會 社會焦點 保障人權

他開小山貓輾斃同事「裝傻報警」　鑑識人員2跡證突破心防

▲▼工人開推土機輾過同事，事後報警救人但不敢坦承犯行。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲工人開推土機輾過同事，事後報警救人但不敢坦承犯行。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區1處工地，有工人轉報1名同事跌倒受傷昏迷，送醫搶救後不治，警方發現死者手骨裂開傷勢相當嚴重，不可能是跌倒致死，警方在現場發現1台小山貓，且僅有報案工人會使用，追問之下報案工人才坦承，開推土機因視線死角不慎撞上死者，但又不敢承認，才會辯稱是跌倒致死。

警方調查，8日上午時分，中山區南京東路三段一處工地，1名39歲的廖姓工人報案，指稱在執行拆除工程時，發現52歲的鄧姓同事倒臥地上，且意識不清，立刻通知警消到場，警消將傷者送醫，經搶救仍宣告不治，警方立刻會同檢警相驗。

警方報驗時，發現鄧姓死者手骨裂開、腿部皮膚有大面積脫落，傷勢相當嚴重，但現場正在施作拆除工程，整棟大樓已經被夷為平地，不可能從高處墜落，根據廖姓報案人指稱，「他是跌倒受傷」，但認定跌倒不可能導致傷勢如此嚴重

警方重回現場，發現有1台小山貓（推土機），且現場只有報案的廖姓男子會使用，立刻質問廖男，最後警方突破廖男心防，廖坦承因為視線死角不小心撞死鄧姓同事，警方訊後依照過失致死罪嫌，將廖男移送地檢署偵辦。

廖姓男子供稱，當時駕駛推土機在地下1樓準備往地下2樓前進，在轉彎處因為死角沒注意到鄧姓同事，所以才撞上，當時感覺有輾壓到東西，但以為是石頭，在地下2樓施工完畢上來，才發現鄧男倒臥地上。

廖男雖然立刻通知警消將鄧男送醫，但仍告不治，廖男不敢坦承犯行，最後被鑑識人員透過報驗以及現場跡證，揪出他不慎輾斃同事。

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