起底原生家庭！林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

▲台南殺警兇嫌林信吾逃亡17小時後，於新竹被緝捕歸案。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者戴若涵／台南報導

台南員警曹瑞傑、凃明誠22日追查機車竊盜案時，遭嫌犯林信吾持刀割喉殺害，林嫌逃亡17小時於新竹落網。據了解，林信吾的母親過往曾因不滿同居人，將對方的生殖器割下，之後便展開9年逃亡，被逮捕歸案後，法院依重傷害罪判她有期徒刑3年6月。

林信吾犯下殺2警案，震驚社會！而林信吾的母親也曾犯下驚人刑案，林母的同居男友曾多次向其借款，逼得經濟拮据的她只好向地下錢莊借錢，不料，同居男友卻遲遲不還錢，害她遭地下錢莊討債，事後又發現男友在外還有其他女友，逼得她數次輕生。

走投無路的林母93年7月25日中午，將同居男友約到咖啡廳見面，接著入住飯店，孰料，她竟偷偷將2顆安眠藥放入咖啡內，接著趁同居男友昏迷不醒時，用水果刀把同居男友的陰莖割下並丟棄，她以電話通知同居男友的友人後，便逃逸無蹤，警方發布通緝，她逃亡9年後終於被逮捕歸案，被依重傷害罪判刑3年6月確定。

▲台南2警殉職引發社會關注。（圖／民眾提供）

回顧殺警案事發經過，27歲曹瑞傑、36歲凃明誠22日上午11時48分，於安南區北汕尾三路追緝竊盜通緝犯時，遭林嫌襲擊，雙手、脖子、臉部多處刀傷，其中一人頸部更出現20公分長的撕裂傷，現場留有大片血跡，警車右側也有數個彈孔，2人經緊急送醫搶救後宣告不治。

根據警方調查，林信吾是明德外役監逃犯，犯案後先是騎偷來的贓車到土城高中清洗、脫下衣帽，再搭計程車前往赤崁樓附近，接著搭公車到台南市立醫院，雖然身上有傷但沒有就醫。下公車後，林嫌再轉搭計程車至火車站，搭火車到新營後又偷另一輛機車去搶超商，棄車後再搭白牌計程車南下高雄，接著搭和欣客運轉向北上，但此時已被警方掌握行蹤，於今晨4點41分在新竹下車時落網。