馬鞍緊貼台灣腳「紫爆豪雨狂襲」！水彈甩擴全台　2天降雨時程曝

▲馬鞍颱風今晚最接近台灣，將為南台灣帶來明顯雨勢。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局指出，太平洋海面很熱鬧，快速生成2個颱風，第10號「蝎虎」（TOKAGE）距離遙遠，對台沒有影響，但是9號「馬鞍」（ MA-ON）目前正通過菲律賓呂宋島，相對較靠近台灣，外圍環流將帶來風浪及局部雨勢，最靠近台灣時間點落在今（23日）晚至明（24日）天，東南部、恆春半島雨勢最明顯，已經針對屏東、台東發布「大雨特報」，不過因馬鞍路徑往南修正，發展海上警報機率非常低。

氣象局預報，今晚起至明天受到颱風外圍環流影響，迎風面水氣增多，南部及花東地區降雨機率提高，溫度稍降，白天高溫為31至33度，主要降雨在東南部地區及恆春半島最明顯、也較持續，雨勢較大，並有大雨甚至是豪雨發生機率。中部以北及宜蘭天氣影響較小，雲量稍增多，大多仍為多雲到晴，感受悶熱，高溫普遍仍為33至35度，局部仍可來到36度以上，午後有短暫雷陣雨的機會。

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★氣象局提醒降雨：

●東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率。

●南部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

●其他地區為多雲到晴，⛈午後有局部短暫雷陣雨。

▼馬鞍南修路過，今年恐將成史上最晚發布颱風警報的一年。（圖／中央氣象局、NCDR）



預計25日（周四）馬鞍颱風就漸遠離，氣象局指出，台灣附近轉西南風且帶來水氣，使西半部地區有局部陣雨或雷雨，不過降雨較短暫，仍可見陽光，高溫普遍為33、34度，東半部多雲、午後有局部短暫雷陣雨，不過午後在中部以北雨勢較大。到了26、27日（周五、六）太平洋高壓稍增強，水氣減少，各地大多多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，偏向在山區及近山區的平地為主，清晨中南部沿海地區也有零星短暫陣雨。

天氣風險公司指出，馬鞍颱風今晚已經通過呂宋島進入南海，這是最接近台灣的時段，之後將逐漸遠離，但颱風外圍環流的影響才剛開始，外圍雲系一波波移入，在地形作用下加強了對流，產生雷電現象，屏東、台東沿海已經有明顯的強降雨發生。預計到明天仍持續受馬鞍外圍的東南風環流影響，迎風面的東半部到高屏地區都有下雨的機會，尤其花東、屏東、蘭嶼、綠島，除了短時的雨勢強，長時間累積的雨量也可能非常多，降雨時也可能伴隨強陣風跟雷擊。

根據氣象局觀測，9號輕度颱風馬鞍今晚8時中心位在恆春南方390公里處，以時速23公里向西北西進行，近中心最大風速每秒25公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺，相當於12級風，7級風暴風半徑120公里。

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