快訊／午後雷雨開炸！2縣市大雨特報　颱風「馬鞍」今晚開炸雨彈

台南殺警案造成2名員警凃明誠、曹瑞傑殉職，兇嫌林信吾22日晚間11時40分搭白牌計程車前往高雄三民區九如路，高雄警獲報趕緊調閱監視器，查出凌晨1時許，林嫌搭上和欣客運北上逃往新竹，不到1小時的關鍵幸好明確鎖定林嫌動向，只是也讓高雄警方繃緊神經全面戒備，甚至原本早該休息的警員嚇得也不敢睡。