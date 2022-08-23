快訊／午後雷雨開炸！2縣市大雨特報　颱風「馬鞍」今晚開炸雨彈

記者李宜秦／台北報導
今日午後熱對流發展旺盛，部分地區出現午後雷陣雨，中央氣象局發布大雨特報，提醒民眾外出留意天氣變化，另外今晚開始受到輕度颱風馬鞍外圍環流影響，東南部、恆春半島須嚴防明顯雨勢，且可能出現局部大雨。
▲高屏出現午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）
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氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（２３）日高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
大雨特報：高雄市、屏東縣、恆春半島
▲高屏大雨特報。（圖／氣象局）
記者李宜秦／台北報導
今日午後熱對流發展旺盛，部分地區出現午後雷陣雨，中央氣象局發布大雨特報，提醒民眾外出留意天氣變化，另外今晚開始受到輕度颱風馬鞍外圍環流影響，東南部、恆春半島須嚴防明顯雨勢，且可能出現局部大雨。
▲高屏出現午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）
氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（２３）日高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
大雨特報：高雄市、屏東縣、恆春半島
▲高屏大雨特報。（圖／氣象局）
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