馬鞍恐成中颱！今晚變天明後雨最大　東北風降溫時間曝

▲輕颱馬鞍增強中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

輕颱馬鞍將登陸菲律賓！氣象專家吳德榮表示，今天（23日）晚起，恆春半島及花東轉有局部短暫陣雨；周三、周四受馬鞍颱風外圍環流影響，局部地區有較大雨勢；周日、下周一轉微弱東北風，北台氣溫略降。民間氣象愛好認為，馬鞍有機會達中颱等級。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，馬鞍颱風即將登陸菲律賓呂宋島，目前的環流結構好很多了！它真的非常努力，周三進入南海北部後，強度會逐漸增強，有機會達到輕颱上限或中颱等級。

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▲▼馬鞍颱風今晚到周三最靠近。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日台灣受乾熱空氣影響，各地晴朗酷熱，北部及東半部仍將出現38度以上極端高溫，應慎防熱傷害，今晚起恆春半島及花東轉有局部短暫陣雨。



吳德榮說，周三、周四受馬鞍颱風外圍環流影響，局部地區有較大雨勢，周三東半部及南部降雨明顯，中部、北部仍晴朗偏熱，下午起轉有局部短暫陣雨；周四各地氣溫略降，東半部及南部有局部短暫陣雨，北部、中部亦有局部陣雨或雷雨。

吳德榮表示，周五、周六台灣附近盛行弱西南風，天氣偏熱、水氣多，上半天多雲時晴，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；周日、下周一轉微弱東北風，北台氣溫略降，有局部短暫雨，午後中南部山區及部分平地仍有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報員陳伊秀受訪指出，今晚起到周三馬鞍颱風外圍環流影響，東南部和恆春半島有局部大雨，南部有局部雷陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

陳伊秀說，周四西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後其他地區也有局部短暫雷陣雨；周五到下周一恢復多雲到晴、留意午後雷陣雨，清晨中南部也有零星降雨；周三至周五基隆北海岸、東半部、南部沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率。

陳伊秀表示，馬鞍颱風未來往西北西移動，將通過呂宋島北端和巴士海峽，並進入南海往港澳前進；預估今晚到周三最靠近台灣，若依照目前預報路徑，發海上警報機率低，還要再觀察。

根據氣象局最新資料，馬鞍近中心最大風速從一開始的每秒18公尺，已增強為每秒25公尺，7級風暴風半徑也從80公里擴大到120公里，且將持續增強。對此，陳伊秀指出，馬鞍應就是輕颱等級。