冷空氣來了！陸南方地區先降溫　馬鞍颱風後天登陸廣東

▲大陸新一波冷空氣從新疆南下，南方地區可望先降溫。（圖／翻攝自pixabay）

記者任以芳／綜合報導

今年大陸各省的夏天有如「煉丹爐」，尤其中西部地區出現40度以上高溫。不過，新疆一波冷空氣21日開始慢慢南下，南方地區可望率先「降溫」。另外，今年第9號颱風「馬鞍」預計後天25日登陸廣東，將帶來強風大雨。

根據大陸中央氣象台預報，颱風「馬鞍」今早晨5點鐘位於菲律賓馬尼拉東北方向約320公里的西北太平洋洋面上，將以每小時20公里左右的速度向西北方向移動，強度變化不大。

報導稱，預計明24日凌晨移入南海東北部海面後逐漸向廣東沿海靠近，強度逐漸增強，最強可達強熱帶風暴級，將於25日白天在上述沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。

▲ 西湖龍井茶園嚴重曬傷，葉子乾枯。 （圖／翻攝 央視財經）

另外，一股冷空氣進入大陸新疆北部，已經一路東移南下。冷空氣到來，有希望為持續高溫乾旱的南方地區降溫、止渴。

大陸中央氣象颱首席預報員陳濤表示，首先是從24日以後，像黃淮、江淮這帶地區的高溫天氣，受冷空氣和降水的共同影響，可能會有所緩解。那麼26日以後，像四川盆地、陝西南部，包括重慶這一帶地區的高溫天氣也會有所緩和。

根據大陸氣象部門最新預測的日最高氣溫，陳濤指出，從22日開始到本月底，高溫範圍開始逐漸縮小，35度以上高溫覆蓋的地區，從南方大部分省份縮小到個別地區。首先降溫的省會級城市中，鄭州、合肥23日就將退出高溫行列。

他進一步說，西安、南京、上海也將緊隨其後，告別高溫。接下來，杭州、成都、武漢將在26日、27日暫別高溫。但近期高溫最為頑固的四川東部、重慶一帶，高溫退場速度有些慢，要到本月底，才有望感受到清涼。