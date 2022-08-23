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颱風環流「今晚開炸雨彈」雨最猛區域出爐！氣象局曝發海警機率

▲▼颱風馬鞍。（圖／氣象局）

▲颱風馬鞍明日相對離台灣最靠近。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今晚開始受到輕度颱風「馬鞍」外圍環流影響，東南部、恆春半島雨勢最為明顯，將出現局部大雨，南部、東部也會有局部短暫陣雨，不過因為馬鞍路徑往南修正，因此發展海上警報機率非常低，加上下週熱帶系統發展機會也偏低，今年很可能成為「史上最晚發布颱風警報的一年」。

氣象局預報員黃恩鴻表示，今晚到明天受到颱風環流影響，東南部、恆春半島雨勢明顯且有大雨，東部、南部有局部短暫陣雨，其他地區影響較小，天氣仍是多雲到晴、午後有雷陣雨。

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週四颱風逐漸往南海遠離，風向轉為西南風，迎風面的西半部水氣較多，有局部短暫陣雨或雷雨，東半部多雲有午後短暫雷陣雨，另午後中部以北有較大雨勢。

▲▼颱風馬鞍。（圖／氣象局）

▲▼颱風馬鞍路徑往南修正，發布警報機率低，不過東部、南部受其影響有雨。（圖／氣象局）

▲▼颱風馬鞍。（圖／氣象局）

週五、六風向轉為南風，各地受到太平洋高壓影響，天氣多雲到晴，午後在山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部有零星短暫陣雨。週日受到較弱北風影響，北部、東半部有短暫陣雨，其他地區多雲午後有雷陣雨。下週一、二各地雲量偏多，午後西半部、東半部山區有雷陣雨。

馬鞍颱風於今日上午登陸菲律賓陸地，持續往西北西移動，今天下半天就會離開陸地，預計往南海移動的過程中強度會稍微增強，應會維持輕颱上限。且因為颱風路徑往南修正，加上靠近台灣時強度較弱，因此發布海警機率偏低。

另外今年至今仍未發布颱風警報，若本月30日前都沒有發布警報，今年將成為有記錄以來最晚發布颱風警報的一年，黃恩鴻表示，下週暫時也沒有熱帶系統發展機會，換言之非常有可能破紀錄。

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