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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

警方誤列嫌疑犯　他批徐國勇督導不嚴：底下人螺絲掉滿地

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台南殺警案震驚社會，內政部長徐國勇為緝捕兇嫌，指示員警可大膽用槍，但警方第一時間公布的可能嫌疑犯卻是一名陳姓男子。中廣董事長趙少康23日透過臉書發文批評，上頭督導不嚴，底下人做事自然螺絲掉滿地，徐國勇只有在爭警政人事權時動作頻頻，做實事時則是兩手一攤。

台南市員警曹瑞傑、凃明誠日前在追緝通緝犯林信吾時，慘遭割喉不幸殉職。為緝捕兇嫌，徐國勇指示員警可大膽用槍，但警方第一時間公布的可能嫌疑犯卻是一名陳姓男子並公布其照，不只差點抓錯人，還使陳姓男子被全網肉搜，嚇到向警局報到大喊「不是我」。

「上頭督導不嚴，底下人做事自然螺絲掉滿地。」趙少康指出，內政部長徐國勇上任後整整1年沒開治安會報，面對立委江啟臣質詢「誰是治安會報執行長？」時，徐國勇連執行長就是自己都不知道，被抓到才來補漏，「倒是在爭警政人事權的時候動作頻頻，要做實事時兩手一攤」。

趙少康認為，警方為何會公布錯誤嫌犯，該公布的嫌犯卻延宕公布？都必須要懲處並提出改進方案，否則怎麼對得起2位殉職的年輕員警？

此外，趙少康表示，即便嫌犯落網，也不可船過水無痕，該檢討的必須檢討，員警的訓練、用槍時機都必須加強訓練，別再讓警察每次開槍就要寫一堆報告，否則誰敢開槍？建議應該仿照美國，讓警察配置電擊槍壓制罪犯。

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