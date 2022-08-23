警械使用條例躺立院1年半　關鍵用槍後續責任改由國賠扛

▲行政院回應時事記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

台南員警曹瑞傑、凃明誠22日追查機車竊盜案時，遭嫌犯林信吾持刀割喉殺害，林嫌逃亡17小時於新竹落網。此次憾事也掀起各界討論警械的使用時機，行政院23日下午召開記者會，內政部次長陳宗彥說，警械條例草案已送交立院審查，期待立院能加速。根據草案，擬以國家賠償做原則推動，讓員警在使用槍械、警械的時候，可以較無後顧之憂處理。

內政部次長陳宗彥說，警械使用條例在109年5月8日就送立法院，經過立法院排進5月15日完成一讀，送交內委會審查，內委會在109年的5月11日、5月18日2次就條文內容審議，在109年12月8日完成，尚待立法院接續推動，也期待立院能加速。

陳宗彥指出，警政署在今年7月28日拜訪當時排審的鄭天財召委，希望能持續在下會期加速通過。總統也請我們要積極完成，今天中午已經有跟警政署商討接續如何推動立院修法，這在程序上會繼續努力。

接著陳宗彥說明，此次修法有幾個重點，第一，使用槍械的部分，可以讓員警就現場狀況，如果有適合的器具，也視同警械使用，依照在情境上、環境上做適當推動。第二，是以國家賠償做原則推動，員警面對使用槍械、警械的時候，可以較無後顧之憂處理。

陳宗彥說，整個完整配套部分，是由內政部成立調查小組方式，搭配行使國家賠償的這塊，這樣的配套處理就會有助於員警在警械的使用上，可以依照現場實際狀況搭配使用。此外，對槍械的使用規範在情境上，有非常明確的規範

羅秉成補充，如何保障執法人員在執法過程的安全，讓他們無後顧之憂的保護民眾安全，蘇院長就相關警察的裝備都大力支持，擴充警察設備裝備上，行政院也會大力支持，要讓警察保護人民所必要的。

除了裝備設備外，羅秉成說，在法治作為上，過去這段時間除了警械使用條例修法推動外，妨礙公務罪上也由法務部提出草案，針對執行公務的公務員實施的犯罪行為手段，是攜械、開車撞擊等，都有加重期刑，透過法制加重責任，保護警察和其他公務員值勤避免因執行公務產生危害。

至於警械條例的修法，羅秉成說，最重要的是要讓警械使用範圍放寬，使用上有更多彈性保護警察。另外，過往警察的用槍時機上，難免會有警察擔心後續的責任，後面責任的考量在原條文不明確，現在條文寫得很清楚，依國賠法處理。

羅秉成說，這樣的修法下，國家負第一次責任，而且規定執勤的員警在使用警械所造成人民傷亡，只有在出於故意行為，才求償，過失不求償，跟國賠法不一樣。