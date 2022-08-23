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重現40多年的山林之美！徐國勇：于右任書法刻石超過20件

▲▼ 。（圖／行政院內政部）

▲陽明山國家公園管理處8月22日舉辦「草山秋風清－帕米爾公園揮毫」活動與揭牌儀式。（圖／行政院內政部）

實習記者李鎮宇／綜合報導

陽明山國家公園管理處8月22日舉辦「草山秋風清－帕米爾公園揮毫」活動與揭牌儀式，內政部長徐國勇邀請多位書法家與藝術家，與當地民眾共同參與活動。園內超過20件的摩崖刻石之作，皆出自有「一代草聖」稱號的于右任之手，作品有幾十年歷史，在陽管處清理園區與去除青苔後，刻石上文字樣貌得以復原。

徐國勇與營建署長吳欣修22日參加陽管處舉辦的「草山秋風清－帕米爾公園揮毫」活動和揭牌儀式，並邀請到我國書法大師張炳煌、日本書法家渡邊光章及多位藝術家，與當地民眾一起體驗活動樂趣，並透過書法家在現場揮毫，讓作品與石刻群間相互映照，展現書法創作與自然之美。

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▲▼ 。（圖／行政院內政部）

▲帕米爾公園內的摩崖刻石作品。（圖／行政院內政部）

徐國勇表示，帕米爾公園內有許多書法摩崖刻石作品，皆出自於「一代草聖－于右任」之手，是陽明山國家公園的重要資產，在管理處清理園區與去除青苔後，刻石文字的樣貌得以復原。為了延續書法特色，特別運用書法大師張炳煌的字體，來呈現帕米爾公園新設的解說牌。

回顧歷史，新疆在1949年易幟，一群終於國民政府的軍政人士，越過帕米爾高原，輾轉來台，組成「帕米爾齧雪同志會」，他們因得到當時的監察院長于右任幫助，而在民國60年至70年間，將于院長的書法字跡依照山石形狀，在帕米爾公園中創造了20多件摩崖刻石作品，以報答于院長之恩。就這樣經過歲月的洗禮，誕生出融合自然與人文藝術的景象，形成地方特色。

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