　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南2員警殉職「驚見名字好熟悉」　他找出紅色1物噴淚：一路好走

▲▼台南殺警案，曹瑞傑家屬招魂，阿嬤起乩。（圖／記者陳以昇攝）

▲曹瑞傑家屬現場招魂，曹員阿嬤突然起乩，退駕後才終於聖杯。（圖／記者陳以昇攝）

網搜小組／劉維榛報導

員警曹瑞傑與凃明誠昨（22）日追查竊盜通緝犯，不料遭兇嫌林信吾攻擊喪命。而曹瑞傑家屬今重返現場招魂，但多次招魂卻擲不出聖杯，家人悲傷喊話「我知你很痛。」一名網友看到消息後，特別對曹姓員警名字有印象，結果找出去年罰單後，讓他難過直呼「所遺留下來的字跡我會好好保存著...一路好走。」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張罰單，他表示，習慣留下罰單，可隨時警惕自己別再違規，而昨日殺警案曝光後，原PO對於曹姓殉職員警的名字有一股熟悉感，「名字越看越眼熟...想不到真的居然是其中一位員警。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

罰單可見，原PO違規地點為台南市西門路二段，時間是去年9月17日，違規原因則是「公車停靠區臨停」，而右下角紅色印章確實為「員警曹瑞傑」。

對此，原PO也難過直呼，「這份與員警邊聊天邊被開罰單，所遺留下來的字跡我會好好保存著，2位罹難的曹瑞傑、凃明誠警察，請安息，你們的任務結束了，請一路好走。」

底下網友也雙手合十回應，「2位警察一路好走」、「年輕優秀的員警負責盡職 ，很不捨，建議你拿去掃描，存成電子檔」、「昨天看到有人說警察只會開紅單，被殺死好的留言，再看看你的理性發文，素質高下立判」、「任務完成一路好走」。其中有人則透露，「涂警官也曾幫我查過竊盜案，一路好走」。

事後原PO也補充強調，「只是覺得很巧，又跟我差2歲，（當時）有跟他聊一下天。」

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲原PO找出去年的罰單後，頓時難過不已。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

專案小組透過警車上的行車記錄器得知，警車抵達現場後，凃明誠下車就遭林信吾持刀割喉奪槍，曹瑞傑見狀便開著警車撞向林信吾，林男則用警槍連轟6槍，其中4發射中右前車門和車窗。

本站報導，殉職員警家屬今日重回案發現場招魂，法師一手持招魂幡、一手搖鈴，家屬聲聲呼喚令人心碎。曹瑞傑哥哥、妹妹、阿嬤也現身，一度招不到魂，此時，阿嬤突然起乩，不斷搖頭並晃動身體，右腳邁出、右手高舉發出聲音，原是曹瑞傑家神降駕在阿嬤身上，要曹瑞傑「有事要說，哥哥在你放心。」

曹瑞傑哥哥則向弟弟喊話，「阿公阿嬤我們會照顧，你跟我們一起回去」、「哥哥會幫你弄好，你放心，我知道你身體不舒服，我知道你脖子很痛，這些我都知道，哥哥在你放心，我都會處理好。」不久後曹家家神退駕，阿嬤近乎虛脫，需要旁人攙扶，換妹妹擲筊，擲到第3次終於獲得聖杯，結束招魂儀式。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
台南2警殉職「驚見名字好熟悉」　他找出紅色1物噴淚：一路好走
獨／艾成墜樓案外案！　社區控王瞳友人硬闖搬家爆衝突
快訊／「1300元國旅補助」9／8截止！　優惠房間數即將用完
張菲送別余苑綺「是解脫」　現身靈堂悲嘆：再撐下去太痛苦
「3殺警死囚」兇殘過程曝！廢死聯盟救1人...他狠爆頭17年
不到1小時就被掌握！林信吾南下高雄搭客運反露餡　警都不敢睡了
快訊／國1北上220K「3車追撞」　回堵8公里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南2員警殉職「驚見名字好熟悉」　他找出紅色1物噴淚：一路好走

快訊／「1300元國旅補助」9／8截止！優惠房間數即將用完

高苑科大新校長遭批違法　自救會提六大訴求要求儘速解散董事會

【英語多益通】全球缺電、缺能源！發電英文怎麼說？

手上戴Apple Watch超潮！　網揭「2優勢」推爆：用過回不去了

超大繪本、免費二手玩具派對　淡水古蹟博物館親子活動開跑

「3殺警死囚」兇殘過程曝！廢死聯盟救1人...他狠爆頭17年未伏法

快訊／午後雷雨開炸！2縣市大雨特報　颱風「馬鞍」今晚開炸雨彈

重現40多年的山林之美！徐國勇：于右任書法刻石超過20件

長輩住院窗戶被貼「長長符咒」！他一聽背脊發涼：待2天沒發現

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

台南2員警殉職「驚見名字好熟悉」　他找出紅色1物噴淚：一路好走

快訊／「1300元國旅補助」9／8截止！優惠房間數即將用完

高苑科大新校長遭批違法　自救會提六大訴求要求儘速解散董事會

【英語多益通】全球缺電、缺能源！發電英文怎麼說？

手上戴Apple Watch超潮！　網揭「2優勢」推爆：用過回不去了

超大繪本、免費二手玩具派對　淡水古蹟博物館親子活動開跑

「3殺警死囚」兇殘過程曝！廢死聯盟救1人...他狠爆頭17年未伏法

快訊／午後雷雨開炸！2縣市大雨特報　颱風「馬鞍」今晚開炸雨彈

重現40多年的山林之美！徐國勇：于右任書法刻石超過20件

長輩住院窗戶被貼「長長符咒」！他一聽背脊發涼：待2天沒發現

30攤風味市集、逾50場表演在圓山！「台北城市博覽會」8／27登場

高醫槍擊台南殺警連環爆　柯志恩：台灣治安該好好收緊神經

雲林也有垃圾屋！1天只清了1／5　鎮長嘆：你相信裡面有住人嗎？

陳品捷遭球吻肋骨斷裂可能報銷　曾仁和自責：不希望發生

台南4家「無名」美食入選米其林必比登　官方釋出詳細地址

建設處代處長自首咬出林姿妙母女　宜檢求處免刑

Junior被女星巴掌打飛「轉圈倒地」　10年後陰影再現：永遠記得！

新冠攜猴痘、小兒麻痺合力夾攻！美公衛人力緊繃　今秋將迎疫情風暴

房屋裝修必放「這3物」！專家曝：會催旺家運　越住越有錢

曾俊欣登ATP官網專文　獲讚「正在崛起亞洲新星」

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

生活熱門新聞

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

馬鞍恐成中颱！今晚變天明後雨最大

把曹瑞傑當兒！叔摸臉「體溫由溫變冷」心痛

師深夜傳Line「穿這樣我受不了」　大三妹：不敢讀

殺警嫌逃獄一週「法務部不敢講」！鄉民怒：2警枉死

鬼門要關了！10禁忌一次看　別說「這2字」

林信吾「犯案5動作」眾人怒吼：能判死了吧

最強轉運！4生肖「處暑」過後旺爆

公公深夜敲門問：寶寶睡了沒　媳嚇到回娘家

FB湧酸民！陳偉捷國中師曝「刪文真相」

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

處暑到！馬鞍增強今晚起最近變天　2地區防大雨

今本土+26095！新北5258例最多

更多熱門

相關新聞

不到60分鐘被掌握！林信吾南下搭客運反露餡

不到60分鐘被掌握！林信吾南下搭客運反露餡

台南殺警案造成2名員警凃明誠、曹瑞傑殉職，兇嫌林信吾22日晚間11時40分搭白牌計程車前往高雄三民區九如路，高雄警獲報趕緊調閱監視器，查出凌晨1時許，林嫌搭上和欣客運北上逃往新竹，不到1小時的關鍵幸好明確鎖定林嫌動向，只是也讓高雄警方繃緊神經全面戒備，甚至原本早該休息的警員嚇得也不敢睡。

林信吾「不用手機」！警狂調監視器鎖定行蹤

林信吾「不用手機」！警狂調監視器鎖定行蹤

遊客忘了拔鑰匙機車遭竊　2警尋車竟遇害！

遊客忘了拔鑰匙機車遭竊　2警尋車竟遇害！

明德外役監獄環境揭密　伙食好還能唱KTV

明德外役監獄環境揭密　伙食好還能唱KTV

殺警奪槍嫌曾當憲兵　老憲兵曝5戰技

殺警奪槍嫌曾當憲兵　老憲兵曝5戰技

關鍵字：

曹瑞傑凃明誠林信吾殺警罰單

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面