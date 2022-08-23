台南2員警殉職「驚見名字好熟悉」　他找出紅色1物噴淚：一路好走

▲曹瑞傑家屬現場招魂，曹員阿嬤突然起乩，退駕後才終於聖杯。（圖／記者陳以昇攝）



網搜小組／劉維榛報導

員警曹瑞傑與凃明誠昨（22）日追查竊盜通緝犯，不料遭兇嫌林信吾攻擊喪命。而曹瑞傑家屬今重返現場招魂，但多次招魂卻擲不出聖杯，家人悲傷喊話「我知你很痛。」一名網友看到消息後，特別對曹姓員警名字有印象，結果找出去年罰單後，讓他難過直呼「所遺留下來的字跡我會好好保存著...一路好走。」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張罰單，他表示，習慣留下罰單，可隨時警惕自己別再違規，而昨日殺警案曝光後，原PO對於曹姓殉職員警的名字有一股熟悉感，「名字越看越眼熟...想不到真的居然是其中一位員警。」

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罰單可見，原PO違規地點為台南市西門路二段，時間是去年9月17日，違規原因則是「公車停靠區臨停」，而右下角紅色印章確實為「員警曹瑞傑」。

對此，原PO也難過直呼，「這份與員警邊聊天邊被開罰單，所遺留下來的字跡我會好好保存著，2位罹難的曹瑞傑、凃明誠警察，請安息，你們的任務結束了，請一路好走。」

底下網友也雙手合十回應，「2位警察一路好走」、「年輕優秀的員警負責盡職 ，很不捨，建議你拿去掃描，存成電子檔」、「昨天看到有人說警察只會開紅單，被殺死好的留言，再看看你的理性發文，素質高下立判」、「任務完成一路好走」。其中有人則透露，「涂警官也曾幫我查過竊盜案，一路好走」。

事後原PO也補充強調，「只是覺得很巧，又跟我差2歲，（當時）有跟他聊一下天。」

▲原PO找出去年的罰單後，頓時難過不已。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



專案小組透過警車上的行車記錄器得知，警車抵達現場後，凃明誠下車就遭林信吾持刀割喉奪槍，曹瑞傑見狀便開著警車撞向林信吾，林男則用警槍連轟6槍，其中4發射中右前車門和車窗。

本站報導，殉職員警家屬今日重回案發現場招魂，法師一手持招魂幡、一手搖鈴，家屬聲聲呼喚令人心碎。曹瑞傑哥哥、妹妹、阿嬤也現身，一度招不到魂，此時，阿嬤突然起乩，不斷搖頭並晃動身體，右腳邁出、右手高舉發出聲音，原是曹瑞傑家神降駕在阿嬤身上，要曹瑞傑「有事要說，哥哥在你放心。」

曹瑞傑哥哥則向弟弟喊話，「阿公阿嬤我們會照顧，你跟我們一起回去」、「哥哥會幫你弄好，你放心，我知道你身體不舒服，我知道你脖子很痛，這些我都知道，哥哥在你放心，我都會處理好。」不久後曹家家神退駕，阿嬤近乎虛脫，需要旁人攙扶，換妹妹擲筊，擲到第3次終於獲得聖杯，結束招魂儀式。