殺警案「最衰通緝犯」是他學生！老師鐵口：臉一看就知　下場尷尬

▲台南殺警案家屬回現場招魂。（圖／記者陳以昇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

40多歲林信吾犯下割喉殺警案，震驚全台，而此案最無辜者非陳男莫屬了。昨日，在陳男被通緝、舉國唾罵之際，曾教過他的老師現身說法，直呼「他的臉我一看就知」，如今水落石出還陳男清白，老師也遭眾人嘲諷，洗版吐槽「有這種老師，覺得悲傷。」

在昨日陳男被誤會是殺警狂徒時，該名教師寫下長文，表示「所有中輟生老師最怕的，就是在社會新聞上看到自己的學生，這次輪到我了，而且還這麼大條，殺警察！」

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▲老師原文描述，陳男就是比較愛逃學而已，不是什麼很壞的孩子。（圖／鋼凜老師台遊記授權引用）

老師強調，「即使過了這麼久，他的臉我還是一看就知道。當時還是小毛頭的他，就是比較愛逃學而已，也不是什麼很壞的孩子，在學校也算不上什麼會令人頭痛的人物。」

然而，真相逆轉後，該篇文章也隨之消失，大票網友見狀，氣得留言開酸「檢討死刑之前，先檢討一下教師檢定吧」、「看到學生出事，有需要那麼急著出來發文嗎？昔日老師也上了失智列車應該是本日最好笑」、「卡一個，起床我要看到血流成河」、「敢做敢當，刪甚麼文」、「以為是老師，結果是尚書大人啊」。

不過，老師對此相當無奈，解釋貼文是被檢舉到下架的，而發文的用意，根本不是要檢討陳男，而是覺得有責任告訴大家，以前曾教過他奪刀奪槍。

▲陳男的國中老師被網友撻伐。（圖／翻攝自臉書／鋼凜老師台遊記）

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