鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

▲中華郵政釋出1397名職缺，11月舉辦招考。（圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

百年老店中華郵政釋出職缺，中華郵政公司今(23)日宣布，11月將舉辦甄選職階人員，正取1,397名、備取526名，主要是為遞補明年底前預期退休人力，窗口內勤首月薪突破38K，郵務士外勤薪資40K，營運職月薪上看5.3萬元。

中華郵政公司宣布釋出職缺，將招募職階人員正取1,397名、備取526 名，甄試作業委由台灣金融研訓院承辦，9月23日上午10時起至10月5日下午5時止採網路報名。第一試筆試日期訂於11月12日於台北、台中、高雄等3地區同時舉行，並依第一試筆試成績擇優於12月24日、25日舉辦第二試口試、體能測驗。

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中華郵政表示，郵政有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運向為國營事業機構績優生，甄試進用各類職階人員起首月薪已突破38K。本次甄試主要為遞補112年底前預期人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員有關法令規定。

根據規劃，中華郵政營運職將正取63名、備取17名，教育部認可國內外大學以上學校畢業就可報考，月薪5萬3,480元(含職務待遇5,045元)；專業職一正取131名、備取45名，國內外大專以上學校畢業可報考，月薪4萬3,435元(含職務待遇5,045元)；窗口櫃台等專業職二內勤正取816名、備取295名，高中職以上畢業可報考，月薪3萬8,880元(含職務待遇5,045元)。

▲中華郵政將招募郵務士，起薪4萬元。（圖／記者李毓康攝）

專業職二外勤包含郵務士等正取387名、備取169名，高中職以上畢業可報考，專任收投、接送工作者月薪4萬0,145元(含職務待遇6,310元)，非專任者月薪3萬8,880元(含職務待遇5,045元)。另依實際擔任工作之性質及天數發給兼任駕駛加給，包括郵遞業務類科每日約89元，全月約2,674元，運輸業務類科每日約201元，全月約6,016元。

中華郵政公司表示，此次甄試錄取正取人員預訂於112年12月31日前依序進用完畢， 備取人員於112年12月31日前未通知分發進用者，不再分發進用。

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