首波SNOOPY限量款「才賣2周就絕版」　中華郵政再推第二波萌爆商品

▲中華郵政發行第二波SNOOPY郵你真好聯名商品。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政攜手國際知名卡通明星SNOOPY推出聯名商品，首波6月底開賣限量款888組才2個多禮拜就完售成絕版，光這款就賺進235萬元，中華郵政趁勝追擊，再推第二波聯名商品，8月10日正式開搶。

中華郵政6月底推出首波SNOOPY聯名商品，其中「郵你真好限量款A組」售價2650 元，內含馬克杯、絨毛娃娃、明信片、片片貼、留言貼、郵摺、帆布包及帆布包等，限量888組，短短2到3周就銷售一空成絕版，光這款營收就創下235萬元，其他款聯名商品銷售也有5到7成。

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瞄準SNOOPY商機，中華郵政趁勝追擊再推「SNOOPY 郵你真好」第二波聯名商品，8月10日續推「傳情小郵車組」及「郵你真好限量款B組」，SNOOPY戴上郵差帽、背上郵差包，預估將再造成一波搶購潮。

▲中華郵政發行SNOOPY第二波聯名商品。（圖／記者李姿慧攝）

第二波商品包括傳情小郵車組，每組售價450元，每組內含郵政廂型車及行動郵車各1款，以經典郵政車輛結合超萌SNOOPY圖案。

另外郵你真好限量款B組，每組售價3,850元，內含歡樂音樂鈴、同樂旅行袋、深情郵摺、傳情小郵車組及金色車牌「POST 126」限量紀念款小郵車組，象徵中華郵政126週年)，並附贈「可愛書籤」、「紀念海報」、「金屬行李吊牌」及「精美專屬提袋」，限量 888 組，僅於發售當日上午9時起在中華郵政集郵電子商城及臨時郵局販售，每人限購2組。

▲中華郵政發行第二波SNOOPY郵你真好聯名商品。（圖／記者李姿慧攝）

中華郵政公司發言人陳敬祥表示，發售當日分別於上午9時至下午4時在台北北門郵局及上午11時至下午4時在台南大遠百成功店正門廣場設置臨時郵局，展出「SNOOPY 彩繪郵車」、提供銷蓋 SNOOPY臨時郵局戳服務及銷售集郵票和商品。