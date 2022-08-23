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大陸 大陸焦點 特派現場

25歲券商正妹助理「轉行進軍世界小姐」私照噴鼻血！本尊超狂發聲

▲▼昔日券商研究助理殺進世界小姐總決賽。（圖／翻攝自證券日報）

▲秦澤文將代表中國區出戰第71屆世界小姐全球總決賽。（圖／翻攝自證券日報）

記者鄭思楠／綜合報導

第71屆世界小姐中國區大賽8月22日晚18時左右發布微博官宣，「秦澤文將代表中國區出戰第71屆世界小姐全球總決賽。」這一消息隨後在大陸金融圈洗板，因為這位佳麗-秦澤文曾任職於安信證券研究所，擔任研究助理。當晚，秦澤文在微信朋友圈回應稱，她會將金融行業女性的聲音帶去世界的舞台。

據《證券日報》報導，8月22日晚18時左右，第71屆世界小姐中國區大賽發布微博稱，「秦澤文將代表中國區出戰第71屆世界小姐全球總決賽。」該微博寫道，秦澤文出生於1997年7月，身高173公分，碩士學歷，擅長京劇、舞蹈、鋼琴，曾榮獲華東錦標賽金牌。

▲▼昔日券商研究助理殺進世界小姐總決賽。（圖／翻攝自證券日報）

▲昔日券商研究助理殺進世界小姐總決賽。（圖／翻攝自證券日報）

值得一提的是，秦澤文曾在券商研究所工作。第71屆世界小姐中國區大賽官方微博這樣介紹，「在學業上，她也敢於突破自己，從計算機工程專業跨行攻讀金融專業的碩士學位。在工作上，她亦先後加入甲骨文、普華永道知名企業實習，並在安信證券擔任分析師，團隊數年是新財富最佳分析師計算機行業第一名。」

據悉，秦澤文曾在安信證券時期的胡又文團隊中擔任研究助理。資料顯示，胡又文為牛津大學金融經濟學碩士。2010年加入安信證券研究中心，研究領域主要為計算機行業，除2018年暫停新財富評選外，2014年至2020年胡又文連續6次獲得新財富計算機行業第一名，並在2020年獲評新財富白金分析師。2021年8月，胡又文從安信證券離職，出任民生證券研究院院長一職。

▲▼昔日券商研究助理殺進世界小姐總決賽。（圖／翻攝自證券日報）

▲秦澤文私照超辣。（圖／翻攝自證券日報）

目前，秦澤文已經從安信證券離職。而在安信證券工作期間，秦澤文在2020年至2021年期間，曾出現在漢王科技、奇安信、中科創達、銳明技術、綠盟科技、啟明星辰等公司的調研活動名單中。

在第71屆世界小姐中國區大賽發布微博中，秦澤文表示，作為世界小姐全球總決賽中國賽區代表，她將積極講述中國故事，向世界詮釋東方之美、展示東方大愛。

8月22日晚間，秦澤文本人也在朋友圈回應了此事，她表示，「已經，為了我的金融夢放棄了很多，比較任性為了兒時的夢想去逐夢了。」她還表示，世界小姐各國的冠軍不乏年輕的女企業家、千億慈善基金會的女主席、著名女記者、著名律師、作家、青年科學家。它是為女性發聲的媒介，她會將金融行業女性的聲音帶去世界的舞台。

▲▼昔日券商研究助理殺進世界小姐總決賽。（圖／翻攝自證券日報）

▲秦澤文朋友圈回覆。（圖／翻攝自證券日報）

公開資料顯示，世界小姐選美比賽創辦於1951年，至今舉辦了71屆。有150個參與國家，在全球受到超過25億人的關注。

值得注意的是，就在不久前的8月14日，第71屆世界小姐中國區大賽發布通告稱，取消阮玥第71屆世界小姐中國區總冠軍榮譽，經調查發現阮玥存在違反世界小姐「促進世界和平、樹立傑出婦女榜樣」宗旨的系列不當行為。

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