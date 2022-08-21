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正妹孫女想到新加坡當直播主　高雄水餃阿嬤急報警...苦勸畫面曝

▲▼正妹直播主 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲正妹孫女（左）在員警勸告下，暫時打消出國念頭。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名余姓阿嬤靠著在菜市場賣水餃撫養孫女長大，沒想到上個月19歲的孫女卻突然向阿嬤，說要去新加坡當直播主，可以月入百萬，還說要買好車給阿嬤享受，阿嬤想起最近很多人在東南亞被騙的消息，擔心孫女也被騙，但怎麼苦勸孫女就是不聽，阿嬤急得向警方報案求助，希望警方可以想辦法阻止孫女出國淘金。

▲▼新加坡直播主 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲余姓阿嬤（左二）擔心孫女安危，到警局求助。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

余姓阿嬤（68歲）在高雄傳統市場賣水餃、餛飩，家中僅有阿嬤、丈夫和孫女相依為命，阿嬤日前跑到警察局報案，說孫女前一陣子突然跟她說要到新加坡工作，擔任直播主，月收入可達百萬元，還說賺了錢要幫她買名車。

▲▼正妹直播主 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲正妹孫女（左）在員警勸告下，暫時打消出國念頭。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

阿嬤向警方透露，她原本還很開心孫女這麼孝順，後來自己的妹妹提醒她最近台灣人到柬埔寨、東南亞一些國家打工被騙，甚至凌虐、轉賣的悲慘遭遇，她才擔心孫女是不是受騙。

▲▼新加坡直播主 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲員警到余姓阿嬤（中）家查訪，勸阿嬤孫女不要出國。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，余姓阿嬤和先生在菜市場靠著賣水餃、餛飩維持家計，也把孫女撫養長大，孫女長得高挑，長相秀麗，原本十分乖巧，但後來念了高職卻誤交壞朋友，沒畢業就輟學，而原本只在飲料店打工的孫女，後來又轉去夜店、酒吧當調酒師，後來更在網路上當起直播主。

余姓阿嬤向警方指出，上個月孫女曾和網友至桃園，沒多久回來後就跟她說要去新加坡工作，每個月可以賺百萬元，阿嬤擔心的說，孫女說的工作一定是騙人的，「哪有這麼好賺的？」她擔心孫女是被朋友拐騙去柬埔寨，雖然一再勸孫女不要出國，但孫女不聽勸，仍堅持9月要出國。

三民二警分局偵查隊和民族派出所獲報後，除了派員前往阿嬤的住家查訪，也積極聯絡上孫女，員警苦口婆心的勸告孫女，這麼好康的工作一定是詐騙，務必要提高警覺，孫女也答應暫時打消出國的念頭，員警則提醒她多陪陪阿公和阿嬤，不要再讓老人家擔心受怕了。

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正妹孫女要去新加坡當直播主！　高雄水餃阿嬤急報警

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