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買得到熊貓月餅、波士頓龍蝦！超商「中秋禮盒、烤肉組合」一次看

▲▼OK mart中秋預購禮盒、烤肉組合。（圖／業者提供）

▲超商中秋預購禮盒開跑。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

中秋送禮還沒著落嗎？就有超商找來百年老店、香港經典餅舖、新生代品牌網羅一系列中秋限定禮盒，像是有港式月餅經典品牌奇華餅舖的「奇華至尊精選禮盒」、人氣名店法布甜的「萬客什鍋聯名月餅」等，並祭出指定品項限時第2件9折優惠，加碼還買得到多款烤肉食材組合，包括波士頓龍蝦、烏魚子鴨胸等，把握時間來預購。

▲▼OK mart中秋預購禮盒、烤肉組合。（圖／業者提供）

▲香港經典廣式月餅品牌「奇華餅舖」有2種禮盒選擇。

OK mart「名家名店 星級中秋」中秋預購活動即日起開跑，預計推出70款月餅以及50款周邊伴手禮提供選擇，其中，月餅禮盒首推來自香港的經典廣式月餅「奇華至尊精選禮盒」，一次就能吃到松仁蓮蓉、伍仁金腿、蛋黃奶皇月餅共3口味，還有「奇華熊貓至尊月餅」，裡頭可是有超可愛熊貓奶黃月餅，搭配松仁蓮蓉月餅、土雞蛋蛋捲及蛋黃鳳梨酥組合，同步開賣創意「法布甜X萬客什鍋」聯名禮盒，內含招牌原味馬卡龍鳳梨酥外，還把白鳳豆沙伴入特調麻油製成月餅，裡頭還夾有鹹甜流心奶皇，打造獵奇滋味。

至於傳統台式月餅特意找來台中擁有百年歷史的陳允寶泉推出「小雙月禮盒」，禮盒內有創始小月餅及日本天賞的「御丹波」，還有來自基隆百年老店的「連珍」，以人氣芋泥作為主角推出「芋泥帝皇酥」、「芋泥美味禮盒」及「美悅禮盒」，讓芋泥控選擇多多，至8月29日前開放預購，指定品項更祭出第2件9折優惠。

▲▼OK mart中秋預購禮盒、烤肉組合。（圖／業者提供）

▲▼還買得到海陸烤肉組合包。

▲▼OK mart中秋預購禮盒、烤肉組合。（圖／業者提供）

另，看準中秋節烤肉商機，OK mart也引進多款海陸食材及豐富烤肉食材組合，像是有重達450g的「加拿大生凍波士頓龍蝦」及卡馬龍與紅花鐵板燒聯名的「特製烏魚子鴨胸」等，還有集結了大白晶蝦、北海道生食級干貝、加拿大波士頓龍蝦與午仔魚一夜干的「卡馬龍中秋限定豪華海鮮饗宴」，以及小家庭最愛「西北異國炙燒烤組」、「台中肉品市場夯夠本套餐組」等超值組合包。

▲▼全家「中秋名店賞」中秋預購開跑。（圖／業者提供）

▲全家「中秋名店賞」預購開跑。

另，全家超商今年中秋節則以「在地老店」、「單入獨享」、「不敗流心」3大主打搶攻商機，針對月餅部分獨賣超過70款選擇，看準老店、名店最受歡迎，激推蘆洲冠軍蛋黃酥餅舖「龍鳳堂烏豆沙蛋黃酥」，還有像是舊振南、犁記、李亭香等禮盒，加碼吃得到5款香港美心月餅，其中，「流心雙式月餅」可是一次就有流心奶黃、流心朱古力月餅2種口味，送禮、自己吃都超滿足。

另外於門市開賣單顆、小盒裝月餅，一共有15款選擇，包括晶華酒店鳳凰酥、鼎泰豐桂圓酥，還有銷售破萬顆的宜蘭餅鮮奶酥餅、方師傅點心舖的功夫蛋黃酥及冠軍綠豆椪等，超級豐富；流心餡月餅則買得到北港名產「日香珍奶黃芋頭流沙禮盒」、台東青澤「奶黃流心芋頭酥」及三統漢菓子的「抹茶柚子流心酥」。

除外，業者同樣也網羅了各大燒肉名店推出限定組合包，包括有王品集團旗下oh my!原燒的「大豐盛燒烤宴」，精選9種海陸極鮮食材，有美國Choice肋眼牛排、帶骨牛小排、厚切戰斧豬排、極鮮生凍甜白蝦等，還有屋馬燒肉的精緻饗宴、豪華饗宴，以及燒肉同話豚香三品燒烤組、乾杯限定和牛燒肉組等商品，即日起正式開放預購。

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