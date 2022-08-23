尖峰爆滿時段曝！高鐵加開第二波加班車20列次　8／25開搶

▲高鐵中秋加開第二波加班車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假將至，高鐵自9/8至9/12中秋疏運期間原規劃加開106班次列車，由於尖峰熱門班次較客滿，高鐵今(8/23)再宣布加開第二波加班車20班次，8/25週四凌晨開搶。

根據高鐵官網顯示中秋連假疏運銷售情況，9/8連假前一天下午2時許過後南下班次較為客滿；9/9連假首日下午2時半前南下班次也幾乎快客滿；9/11連假最後一天上午9時過後北上班次也快沒票。

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台灣高鐵公司今表示，中秋疏運由於旅客預購情況踴躍，經檢視運能調度後，決定再加開20班次列車，包括南下5班、北上15班，加強服務返鄉及假期出遊之需求，各加開車次列車將於8月25日（四）凌晨零時起開放購票。

高鐵公司表示，2022中秋節疏運期間總計前後加開126班次列車，南下65班、北上61班，5天提供846班次列車的旅運服務。連續假期人潮眾多，請旅客預先訂位，並提早完成購、取票，到站時即可直接進站乘車，節省寶貴時間並避開車站人潮。

高鐵指出，疏運期間各車次均提供自由座服務，持定期票、回數票、悠遊聯名卡或一卡通聯名卡（均需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。