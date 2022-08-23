阿奇書包、天天雨衣太Ｑ！超商最新「汪汪隊立大功」集點來了

▲超商最新「汪汪隊立大功」周邊一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

兒童界天團降臨了！為迎接開學周，就有超商特意找來風靡全球的兒童動畫「汪汪隊立大功」合作，把警長阿奇、壯壯小礫、可愛天天與救援毛毛等熱門角色，全化身成多款超實用又可愛的周邊小物，像是安全帽、水壺、雨衣等通通有，8月24日起9月20日限時集點開換。

▲警長阿奇、可愛天天款書包十分可愛。

「全家X汪汪隊立大功」首度合作推出10款開學必需品周邊小物，必收超實用造型背包，雙肩背設計、大容量，還貼心備有防滑胸前扣帶，減少小朋友行走時背包搖晃情形，有藍色「警長阿奇款」與粉色「可愛天天款」2款選擇，再來是可愛的「兩用型兒童水壺」，使用超輕304不鏽鋼內膽，還可看需求將水壺變化成把手或是背帶使用，有藍色「躲貓貓款」及粉色「玩耍款」選擇。

▲▼兒童安全帽、雨衣雨傘通通有。

還有外出通勤必備的「兒童安全帽」，上頭可是印上了汪汪隊立大功的多款角色，可愛到不行，以及雨天要有的兒童雨衣、雨傘，其中，雨衣有「警長阿奇款」及「可愛天天款」，並貼心於後方設計書包容納空間，雨傘則有「警長阿奇款」和「壯壯小礫款」，萌度爆表，最後是可以收納玩具的「摺疊收納箱」，8月24日起至9月20日限時1個月開放集點加價購。

▲▼7-11開賣4款咖波周邊。

另，7-11近日也找來了超療癒「咖波」打造4款首周邊，門市部分開賣「保溫保冷袋」以及「冷水杯提把組」，其中冷水杯提把組還獨家附上咖波矽膠提把套（也可分開使用），一整組帶出門超吸睛；ibon則開放預購「萬用置物桶」，大頭造型還附背帶超可愛，打開就可以放置小物或零食，另一款為「造型旋轉星空燈」，以動態旋轉攝影搭配3段燈色變換營造療癒氛圍，內含6組超萌影片替換情境，可愛到不行，鐵粉肯定要收。

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