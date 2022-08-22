炸雞餐下殺5折！2大速食店「限時優惠」只有4天　還有99元雞塊盒

▲必勝客、肯德基限時優惠來了。（示意圖／翻攝自肯德基官網）

記者蕭筠／台北報導

先筆記！2大人氣速食品牌「必勝客」、「肯德基」於APP祭出限定優惠了，網羅近30款人氣單品通通下殺，還能輕鬆轉贈親朋好友，明（23）日起連2周期間每周二、周四上午10時開搶，不僅有肯德基指定炸雞餐5折吃、99元雞塊分享盒，還有必勝客推百元紙包筆管麵、指定比薩4折等好康，通通不能放過。

▲周二限定優惠一次看。

必勝客、肯德基於「PK雙饗卡APP」祭出會員限定好康，明（23）日起固定周二、周四上午10時各推6種下殺優惠，像是周二就有必勝客的「百元紙包筆管麵」、「5折派對組合餐」及「5折拼盤超值券」等，肯德基則推「吮指雙雞餐下殺5折」、「6拼滿足餐46折」及「花生熔岩餐52折」。

▲周四限定優惠一次看。

周四部分必勝客推「雙享餐（比薩+紙包筆管麵）169元吃」、「67折巴斯克熔岩起司蛋糕券」及「美式臘腸甜心券下殺4折」，肯德基有「99元上校雞塊分享盒」、「雞腿堡獨享餐下殺55折」及「6塊雞分享餐58折」等，8月23日、8月25日、8月30日、9月1日限定4天上午10時開搶，每款、每天限量100份，還開放轉贈功能，把握機會搶一波小確幸。

▲漢堡王華堡日來了。

另，漢堡王「8月華堡日」也登場了，即日起至8月25日只要於官網下單指定華堡系列套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐、3層華堡及辣味3層華堡套餐或大餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定8月26日當日取餐，即可多吃人氣原味華堡1顆，隨餐送且不限量，8月26日當天於門市也能憑粉專截圖、或於官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠，提醒該活動不適用機場、兒童樂園、台積 P1、台中美光、南科台積等門市。

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